دوره تدريبية بجامعة عين شمس لامتحانات مزاولة المهنة لممثلي كليات طب الأسنان

استضافت جامعة عين شمس دورة تدريبية لامتحانات مزاولة المهنة نظمتها لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات لممثلي كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية ،تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، وذلك يوم الخميس الموافق 18 مايو بمبنى مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة I hub.

وأعرب الدكتورمحمد ضياء عميد كلية طب الأسنان جامعة عين شمس عن سعادته باستضافة الدورة التدريبية لامتحانات مزاولة المهنة بجامعة عين شمس.

واكد علي مدى أهميتها للخريجين من طلبة كليات طب الأسنان حيث تثقل قدراتهم المهنية وتجعلهم أكثر توافقا مع سوق العمل فى الداخل والخارج.

من جانبه وجه الدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي الشكر والتقدير لرئيس جامعة عين شمس لاستضافة الدورة ، مشيراً إلى أن امتحان مزاولة المهنة له أهمية كبيرة للحاصلين على مؤهل دراسى من دول أجنبية ، حيث يمكن من التعرف على قدراتهم المهنية ، وإن كانت أقل من المستوى يتم تحسينها وتطويرها و تأهيلهم لمزاولة المهنة ، وذلك سيكون تحفيزا للطالب قبل تخرجه لأخذ سنة الامتياز بصورة جدية للوصول لمستوى أفضل يؤهله لخوض امتحان مزاولة المهنة.

كما أوضح الدكتور طارق صلاح الدين رئيس قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات والمتفرغ بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس أن اهمية الدورة تكمن في أنها تعمل على تأهيل مدربين لتكوين بنوك للأسئلة بطريقة علمية فيما يخص القياس والتقويم السليم لخريجي كليات طب الأسنان لتتناسب قدراتهم المهنية و متطلبات سوق العمل.

وأكد ان الأهمية الأخرى للدورة تكمن في تدريب مدربين ليصبحوا مدربين في جامعتهم المختلفة ، كذلك تعمل الدورة على رفع مستوى القياس والتقويم بكليات طب الأسنان في الجامعات المصرية.

و أضاف أن هذه الدورة سيتلوها العديد من الدورات الأخرى المكثفة، مشيرا إلي أن مدة الدورة الحالية يومين، يحتوى اليوم الأول على مجموعة من المحاضرات ، ويشمل اليوم الثاني مجموعة من ورش العمل تعمل على جمع مجموعة كبيرة من الأسئلة في بنك الأسئلة وتدريب هيئة التدريس بالكلية على الطرق العلمية للقياس والتقويم لان ذلك شبه مفتقد بالجامعات المصرية.

وأشار الدكتور كريم البطوطى وكيل كلية طب الأسنان جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب إلى أن وحدة القياس والتقويم بطب أسنان عين شمس تشارك فى الدورة بتدريب أطباء الأسنان من مختلف كليات مصر على نظم القياس والتقويم وعلى طرق وضع الأسئلة.

كما اوضح أن محاضرات الدورة تشمل تعريف التقييم الجيد ووصف أداة التقييم الجيد ،مواءمة أداة التقييم مع مخرجات التعلم المناسبة ، والقاء الضوء على انواع MCQs ،و إرشادات لصياغة عناصر أفضل إجابة واحدة (SBA)، ومبادئ توجيهية لبناء المقالات القصيرة، بالإضافة إلى استخدام SBA لتناسب تقييم الكفاءات المختلفة.

شهد افتتاح الدورة الدكتور طارق صلاح الدين رئيس قطاع طب الاسنان بالمجلس الأعلى للجامعات ، المتفرغ بطب اسنان عين شمس ، الدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي، الدكتور محمد ضياء عميد كلية طب الاسنان جامعة عين شمس والدكتور كريم البطوطي وكيل كليه طب الأسنان لشؤون التعليم والطلاب جامعة عين شمس ،الدكتور ايهاب كامل مستشار وزير الصحه لشؤون التدريب ، الدكتورة جيهان صلاح استاذ بكلية الطب جامعة الملك سلمان.

كما حضر الدورة ١١٥ عضو هيئة تدريس من كل الجامعات الحكوميه و الأهلية و الخاصة وجامعة الأزهر.