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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023 ..التقديم المبكر في الكليات لا يعني قبول الطالب

ثانوية عامة
ثانوية عامة

لم يتبق سوى أيام معدودة على امتحانات الثانوية العامة 2023 وما يعادلها من الشهادات الفنية والشهادات الأجنبية المعادلة، تبدأ التساؤلات حول التقدم المبكر للجامعات خاصة في الجامعات الخاصة والتي كانت تقوم بحجز أماكن للطلاب قبل بداية الامتحانات بكليات القمة، بالإضافة إلى دخول جامعات جديدة، وهي الجامعات الأهلية الدولية والجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، ان بعض الكليات تقوم بالتقديم المبكر في نظام الساعات المعتمدة مؤكدًا أن الجميع يلتزم تنسيق الجامعات 2023 .

أوضح الدكتور يوسف الغرباوي ، أن التقديم المبكر لا يعني قبول الطالب حتي اذ لم يحصل علي المجموع المؤهل للكلية ولكن التقديم المبكر يضمن مقعد للطالب الحاصل علي المجموع الذي يؤهله للكلية .

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادى ، إلي أن التقديم المبكر في نظام الساعات المعتمدة فقط لافتا أن النظام هو توجه عالمي يهدف إلى الريادة واستكمال مشروعات تطوير التعليم الجامعي .

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أما عن كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس سوف يتم  فتح باب التقديم المبكر في تنسيق الجامعات 2023  للبرامج الخاصة بالكلية   من الحاصلين علي الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية خلال شهر اغسطس وذلك علي البرامج التالية :
١- الذكاء الاصطناعي  
٢- الأمن السيبرانى
٣- الوسائط المتعددة الرقمية 
٤- هندسة البرمجيات 
٥- تقنية المعلومات الحيوية 
٦- حوسبة الروبوتات 
للتقديم في تنسيق الجامعات 2023 : 
https://ums.asu.edu.eg/ApplicationRegister
موقع البرامج الخاصة في تنسيق الجامعات 2023 :
http://chp-cis.asu.edu.eg/

 

موقع التنسيق الالكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد العليا


ويكون فتح الموقع فور اعلان نتيجة الثانوية العامة بـ 72 ساعة في المدارس، حيث يستطيع الطالب سحب استمارة النجاح، والتي تتضمن على الرقم السري للتقدم وذلك بعد إعلان الحد الأدنى للتقدم لتنسيق المرحلة الاولي .

وكان قد أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالى، أن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وافق فى اجتماعه على توحيد نظام القبول بكافة الجامعات الخاصة والأهلية من خلال التقديم المباشر للطالب إلكترونيًا للجامعة التي يرغب في الالتحاق بها، على أن يكون مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة (العربية-الأجنبية) هو معيار المُفاضلة بين الطلاب.

ووافق المجلس في اجتماعه على فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024، بداية  9 مايو الجاري، ويحق التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الماضي،وفق الحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، على أن تقبل الجامعة أوراق الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للتقدم إلكترونيًا من خلال مواقع الجامعات على الانترنت.

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