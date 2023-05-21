عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أماكن وأرقام جلوس امتحان برنامج التعلم المدمج و"المفتوح" بتجارة عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس ،أماكن وارقام جلوس امتحان برنامج التعلم المدمج والتعليم المفتوح نظام ( قديم – ثانوية عامة) دور مايو للعام الجامعى 2022 – 2023 
على الرابط التالى وسيتم رفع باقى المواد تباعاً
https://bit.ly/3IfPbpk.

وناشد عميد تجارة عين شمس ، جميع الطلاب ضرورة معرفة رقم الجلوس ومكان اللجنة لضمان سهولة دخول وخروج الطلاب وعدم التزاحم .

txt

رئيس جامعة جنوب الوادي: تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى في الصعيد

txt

رئيس جامعة عين شمس: الانتهاء من المدينة الطبية 2024 ومستشفى طوارئ جديدة

txt

المؤتمر السنوى السادس للجمعية المصرية للجهاز الهضمي يختتم فعالياته

txt

الكيلاني ونائب وزير الثقافة الإيطالي يفتتحان الجناح المصري ‏لبينالي فينيسيا الدولي ‏للعمارة

txt

تعليم الكبار يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة زاهر للتنمية المستدامة

txt

عميد ألسن عين شمس تفتتح فعاليات اليوم الثقافي الياباني

txt

اليوم.. بدء امتحانات نهاية العام بحقوق عين شمس

txt

رسميا .. جدول التعليم المدمج الفصل الدراسي الثاني بـ جامعة عين شمس

txt

تنسيق الجامعات 2023 ..التقديم المبكر في الكليات لا يعني قبول الطالب

txt

تنسيق الجامعات 2023| فتح باب التقدم المبكر لبرنامج بكالوريوس الصيدلة "فارم دى".. وتوحيد قواعد القبول بالخاصة والأهلية

كان الدكتور خالـد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، افتتح المعرض الفني " لطلاب الأسر بالتعاون مع وحدة دعم الطلاب ذوي القدرات الخاصة ، والمقام تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

شهد الافتتاح ممدوح عبد العليم مدير البرامج الدراسية لمرحلة البكالوريوس ، بسام الأحمدي المنسق الأكاديمي لشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية ، هاني الغول مدير رعاية الشباب، ياسين جمال ممثل ذوي الهمم ، والطلاب : ريناد سامر امين مساعد لجنـة الأسر ،  هاشم خالد امين لجنة الاسر محمـد السحيمـي نائب رئيـس الاتحـاد، احمـد خالـد رئيس الاتحـاد

وأشاد الدكتور خالد قدرى عميد الكلية برقي الحس الفني لدي الطلاب والذي ظهر في تميز الأعمال المعروضة، وحثهم على بذل مزيد من الجهد فى تنمية مهاراتهم

يذكر أن المعرض الفني ضم العديد من نماذج أعمال الطلاب التى تم فيها استخدام العديد من طرق الرسم المختلفة منها الفن الحديث من خلال استخدام ألوان الزيت، الألوان الخشبية، الفحم والرصاص، وكذلك عرض نماذج مجسمة لأعمال الطلاب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للجماهير.. طلب عاجل لـ أحمد موسى من إدارة الأهلي قبل نهائي أفريقيا

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

مفاجأة.. عقد قران محمد الشناوي حارس الأهلي خلال فترة الراحة

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

بعائد تراكمي 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

عاجل.. قرار حازم من رابطة الأندية تجاه مباراة الزمالك والأهلي بسبب «إفريقيا»

حقيقه استفزاز شيكابالا لـ جماهير الاهلي بتيشرت صن داونز

ترشيحاتنا

إغلاق مطار كاتانيا.. بركان إتنا الإيطالي يقذف الدخان والرماد |فيديو

تحركات طبيعية .. مفاجأة حول أسعار الذهب

مفاجأة سارة.. التموين: أسعار الذهب تتراجع في هذا التوقيت

عاجل.. قرار حازم من رابطة الأندية تجاه مباراة الزمالك والأهلي بسبب «إفريقيا»

أرخص سيارة تويوتا كروس أوفر 2023 في السعودية

أحمد موسى: أناشد إدارة الأهلي تخفيض أسعار تذاكر مباراة الوداد.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل طريقة لتخزين الثوم.. للاحتفاظ به طازجا طول السنة

وفاة أب بعدوى خطيرة بعد دقة وشم على جسده بإنجلترا.. تفاصيل

احذري ترك طفلك لفترات طويلة أمام التليفزيون.. يصيبه بأمراض خطيرة

فيديو لرجل وطفل يثير ضجة في الصين.. ماذا ظهر فيه؟

فيديو

جراحة للونش وموقف الشناوي من نهائي أفريقيا ومرتجي يقدم بلاغات جديدة.. تغطية خاصة

بدء الاكتتاب في أول صندوق للاستثمار بالذهب .. الوثيقه بـ 10 جنيهات

«عملت قرشين كويسين».. ميار الببلاوي تهاجم وفاء مكي مجددًا  «فيديوجراف»

الرعب جاي.. العالم الهولندي يحذر من ذروة النشاط الزلزالي في هذا الموعد|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ