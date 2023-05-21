أماكن وأرقام جلوس امتحان برنامج التعلم المدمج و"المفتوح" بتجارة عين شمس

أعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس ،أماكن وارقام جلوس امتحان برنامج التعلم المدمج والتعليم المفتوح نظام ( قديم – ثانوية عامة) دور مايو للعام الجامعى 2022 – 2023

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وناشد عميد تجارة عين شمس ، جميع الطلاب ضرورة معرفة رقم الجلوس ومكان اللجنة لضمان سهولة دخول وخروج الطلاب وعدم التزاحم .

كان الدكتور خالـد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، افتتح المعرض الفني " لطلاب الأسر بالتعاون مع وحدة دعم الطلاب ذوي القدرات الخاصة ، والمقام تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

شهد الافتتاح ممدوح عبد العليم مدير البرامج الدراسية لمرحلة البكالوريوس ، بسام الأحمدي المنسق الأكاديمي لشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية ، هاني الغول مدير رعاية الشباب، ياسين جمال ممثل ذوي الهمم ، والطلاب : ريناد سامر امين مساعد لجنـة الأسر ، هاشم خالد امين لجنة الاسر محمـد السحيمـي نائب رئيـس الاتحـاد، احمـد خالـد رئيس الاتحـاد

وأشاد الدكتور خالد قدرى عميد الكلية برقي الحس الفني لدي الطلاب والذي ظهر في تميز الأعمال المعروضة، وحثهم على بذل مزيد من الجهد فى تنمية مهاراتهم

يذكر أن المعرض الفني ضم العديد من نماذج أعمال الطلاب التى تم فيها استخدام العديد من طرق الرسم المختلفة منها الفن الحديث من خلال استخدام ألوان الزيت، الألوان الخشبية، الفحم والرصاص، وكذلك عرض نماذج مجسمة لأعمال الطلاب.