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رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة عين شمس: الانتهاء من المدينة الطبية 2024 ومستشفى طوارئ جديدة

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، أن المستشفيات الجامعية تقدم دورا هاما في دعم المنظومة الصحية في مصر، موضحا أنه يوجد 120 مستشفى جامعيا تقدم خدمات صحية متميزة لملايين المواطنين سنويا، حيث أجري 15 مليون عملية خلال عام 2022 منها 300 ألف عملية تحتاج لمهارات خاصة، منوها إلى خطوات تطوير المستشفيات الجامعية وتحديثها وذلك بميكنة البنية المعلوماتية للمستشفيات.

 

وأكد الدكتور محمود المتيني ، خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن المستشفيات الجامعية لها السبق في اجرء العديد من العمليات الدقيقة التي تحدث في مصر لاول مرة مثل زراعة الرئة تمت في مستشفي عين شمس التخصصي بالاضافة الي مستشفيات جامعة عين شمس تنجح في زراعة 3 صمامات رئوية عن طريق القسطرة .

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وأضاف رئيس جامعة عين شمس ، أن المستشفيات الجامعية تستقبل أكثر من مليون ونصف مريض سنويا بالاضافة الي مجهود مستشيفات جامعة عين شمس في القضاء علي قوائم الانتظار .

 

أوضح الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أن لدينا كوادر طبية مدربة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، لكن هذا لا يغني عن بناء قدرات أكبر لعدد أكثر، لأن الذكاء الاصطناعي كان فكرة ثم تطور بشكل كبير جدا خلال السنوات القليلة الماضية.


وأشار إلى أن تطوير المنظومة الصحية مستمر لمواكبة التطور العالمى، إن البحث العلمى والتطوير والاستدامة والتعليم الطبى والخدمة الطبية المقدمة على أعلى مستوى هذا هو مفهوم المدينة الطبية التي من المفترض افتتاحها في عام 2024 .

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