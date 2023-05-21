أخبار التعليم.. ظهرت الآن .. نتيجة الصف السادس الابتدائي التيرم الثاني.. إحالة مراقبين للتحقيق للتأخر في استلام مظروف الأسئلة للشهادة الإعدادية بمطروح





نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

ظهرت الآن .. نتيجة الصف السادس الابتدائي التيرم الثاني.. صور

نتيجة الصف السادس الابتدائي التيرم الثاني تعلنها المدارس تباعا على صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

نتيجة الصف السادس الابتدائي التيرم الثاني ظهرت على الصفحات الرسمية للمدارس على فيسبوك في شكل قوائم بالاسم ورقم الجلوس، تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم

توقيع برتوكولات بين تحالفات الجامعات ومؤسسات الإنتاج بالصعيد

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، توقيع بروتوكول تعاون لعقد تحالف مشترك، يعُد الأكبر من نوعه على المستوى العلمي والبحثي والصناعي والاستثماري، بين المؤسسات الأكاديمية والإنتاجية بإقليم الدلتا، ويضم التحالف ١٤ جامعة حكومية وأهلية وتكنولوجية وخاصة، وهى جامعات: (طنطا، والمنصورة، والمنوفية، وكفر الشيخ، ودمياط، ومدينة السادات، والمنصورة الأهلية، والمنصورة الجديدة، والمنوفية الأهلية، والدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وحورس، والدلتا التكنولوجية، وسمنود التكنولوجية، والسلام الخاصة)، وممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية "فرع دمياط الجديدة"، ومن القطاع الخاص؛ شركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات، وشركة طنطا موتورز، وشركة سنابل الخير للحلول الزراعية.

إحالة مراقبين للتحقيق للتأخر في استلام مظروف الأسئلة للشهادة الإعدادية بمطروح

أحال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح عددا من المتابعين لامتحانات الشهادة الإعدادية للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية لعدم الانضباط والإهمال والتقصير في الأعمال المكلفين بها.

استقرار وهدوء في ثاني أيام امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية وامتحانات شهادات القراءات

سادت حالة من الاستقرار والانتظام في امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وامتحانات شهادات القراءات للدور الأول، خلال اليوم الثاني، دون رصد أية شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان.

رئيس جامعة عين شمس: الانتهاء من المدينة الطبية 2024 ومستشفى طوارئ جديدة

قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، أن المستشفيات الجامعية تقدم دورا هاما في دعم المنظومة الصحية في مصر، موضحا أنه يوجد 120 مستشفى جامعيا تقدم خدمات صحية متميزة لملايين المواطنين سنويا، حيث أجري 15 مليون عملية خلال عام 2022 منها 300 ألف عملية تحتاج لمهارات خاصة، منوها إلى خطوات تطوير المستشفيات الجامعية وتحديثها وذلك بميكنة البنية المعلوماتية للمستشفيات.

رئيس جامعة جنوب الوادي: تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى في الصعيد

تسعى المستشفيات الجامعية بالجامعات المصرية لتحقيق التكامل بين مستشفيات الجامعية ووزارة الصحة في ظل الدعم المقدم من القيادة السياسية التى تولى أهتمام بالغ بمنظومة الصحة .

جامعة حلوان: شراكات جديدة للتدريب وملتقيات توظيف لتأهيل الطلاب لسوق العمل

تعمل جامعة حلوان على تقديم دورات تدريبية و ملتقيات التوظيف للطلاب لتأهيلهم لسوق العمل، و المساعدة علي ايجاد فرص عمل لهم من خلال مركز التطوير الوظيفي و عقد ملتقيات بكافة الكليات بصفة دورية ، بهدف تطوير مهارات الطلاب وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، و ربطهم بسوق العمل و التعريف بمتطلباته.

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 .. كل ما تريد معرفته

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 .. يبحث عنه جميع طلاب الصف الرابع الابتدائي 2023 وأولياء امورهم للاطلاع على الدرجات الحاصل عليها كل طالب في نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 .