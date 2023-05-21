رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 .. كل ما تريد معرفته

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 .. يبحث عنه جميع طلاب الصف الرابع الابتدائي 2023 وأولياء امورهم للاطلاع على الدرجات الحاصل عليها كل طالب في نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 .

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 هو نفسه رابط الصفحة الرسمية لكل مدرسة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك .

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 قد تتيجه أيضا بعد مديريات التربية والتعليم على موقعها الرسمي على الانترنت ، فعلى سبيل المثال تقوم مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة بإعلان رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 من خلال رابط نتائج سنوات النقل والتي يمكن الوصول إليها من خلال الضغط هنا

أما على موقع وزارة التربية والتعليم ، فلن يجد الطلاب واولياء الأمور رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 عليه ، لان وزارة التربية والتعليم لا تعلن على موقعها إلا نتيجة الشهادات العامة فقط ، اما نتائج صفوف النقل يتم اعلانها بمعرفة كل مدرسة .

وبالفعل قامت بعض المدارس بإعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 على صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك خلال الساعات الماضية ، في شكل جداول او قوائم بها أسم كل طالب ورقم جلوسه ، وتقديراته بالألوان في كل مادة ، وتقديراته في الانشطة .

وفي نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 ، تظهر تقديرات الطلاب بالألوان في مواد : اللغة العربية ، والرياضيات ، والدراسات الاجتماعية ، والعلوم ، واللغة الانجليزية ، والنشاط الرياضي ، والنشاط الفني ، والمهارات المهنية ، والتوكاتسو ، وتكنولوجيا المعلومات ، والتربية الدينية

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالألوان

تظهر نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 في جميع المدارس بأربعة ألوان وليس بالدرجات ، ويعبر كل لون من الألوان الأربعة في نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 عن مستوى الطالب وتقييمه في الامتحان .

وتتمثل الألوان المذكورة في نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 فيما يلي

اللون الأزرق : يشير إلى أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات ( 85 إلي 100)

اللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85)

اللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلي بعض الدعم (من 50 لأقل من 65)

اللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50).

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023