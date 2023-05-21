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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ظهرت الآن .. نتيجة الصف السادس الابتدائي التيرم الثاني.. صور

نتيجة الصف السادس
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

نتيجة الصف السادس الابتدائي التيرم الثاني تعلنها المدارس تباعا على صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

نتيجة الصف السادس الابتدائي التيرم الثاني ظهرت على الصفحات الرسمية للمدارس على فيسبوك في شكل قوائم بالاسم ورقم الجلوس،  تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم

توزيع الدرجات في نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

وأوضحت قوائم نتيجة الصف السادس الابتدائي التيرم الثاني المنشورة على الصفحات الرسمية ، درجات الطلاب في كل مادة و المجموع الكلي ومواد الرسوب. 

وأكدت نتيجة الصف السادس الابتدائي التيرم الثاني المعلنة على صفحات المدارس أن توزيع درجات الصف السادس الابتدائي كالتالي :

  • اللغة العربية : 100 درجة
  • الرياضيات : 80 درجة
  • الدراسات : 40 درجة
  • العلوم : 40 درجة
  • اللغة الاجنبية : 40
  • التربية الدينية : 40
  • المجموع الكلي : 300

وتلتزم جميع الكنترولات حاليا بأعمال التصحيح في كنترولات المدارس بشكل يراعي مصلحة الطلاب 

وأكدت المدارس ان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني المعلنة تمت مراجعة تفاصيلها اكثر من مرة لضمان خلوها من اس اخطاء 

وقالت المدارس إن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني لا يوجد بها اي ظلم لأي طالب ، حيث تم اعطاء كل طالب حقه كاملا 

وتلاحظ في قوائم نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني ارتفاع نسب النجاح في جميع المواد سواء المضافة للمجموع او غير المضافة للمجموع

والتزمت المدارس بإعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني في شكل درجات وليس ألوان او تقديرات

 

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

لم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي التيرم الثاني على موقعها الرسمي على الانترنت.

وقالت وزارة التربية والتعليم ردا على المتسائلين عن رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني : ان كل مدرسة تتولى اعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني في مكان ظاهر في الفناء ، بالاضافة الى اعلانها على صفحتها الرسمية على فيس بوك

جدير بالذكر أن باقي المدارس التي لم تعلن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني من المقرر أن تعلنها خلال الساعات القادمة. 

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني
نتيجة الصف السادس الابتدائي نتيجة الصف السادس الصف السادس الابتدائي الصف السادس الابتدائي الترم الثاني السادس الابتدائي

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