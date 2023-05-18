نتيجة الصف الرابع الابتدائي ظهرت الآن في المدارس بـ4 ألوان |اعرف نتيجتك

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس .. مازالت المدارس تعلنها الواحدة تلو الاخرى على صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس تم اعلانها الان على الصفحة الرسمية للمدرسة التجريبية 2 الموجودة في ادارة المنيا التعليمية

كما اعلنت مدرسة الرغامة غرب الابتدائية بمحافظة اسوان نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

وتلتزم المدارس الابتدائية التي اعلنت نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس ، بتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، التي شددت على اعلانها في شكل ألوان وليس درجات

ما دلالة ألوان نتيجة الصف الرابع الابتدائي ؟

قأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس يتم اعلانها في شكل 4 ألوان للطلاب ، مشيرةً إلى أن كل لون في نتيجة الصف الرابع الابتدائي له دلالة معينة تحدد مستوى الطالب ومصيره .

وقالت وزارة التربية والتعليم ، أن دلالات ألوان نتيجة الصف الرابع الابتدائي تتمثل فيما يلي :

اللون الأزرق : يشير إلى أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات ( 85 إلي 100)

اللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85)

اللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلي بعض الدعم (من 50 لأقل من 65)

اللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50).

متى يصبح الطالب راسبا في نتيجة الصف الرابع الابتدائي ؟

و في نتيجة نتيجة الصف الرابع الابتدائي ، في حال حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية، يعقد له اختبار الدور الثاني، وإذا استمر حصوله على اللون الأحمر، يعد راسبًا، وعليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى، واختباره فيما درسه في الفصلين الدراسيين معًا.

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي

لم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي ، حيث لم ولن تقوم الوزارة بوضع نتيجة الصف الرابع الابتدائي على موقعها الرسمي على الانترنت .

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي تعلن مثلها مثل نتيجة اي سنة دراسية من سنوات النقل بمعرفة المدارس والادارات التعليمية ، ولا تعلن بشكل مركزي موحد على موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي