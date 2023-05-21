جامعة حلوان: شراكات جديدة للتدريب وملتقيات توظيف لتأهيل الطلاب لسوق العمل

تعمل جامعة حلوان على تقديم دورات تدريبية و ملتقيات التوظيف للطلاب لتأهيلهم لسوق العمل، و المساعدة علي ايجاد فرص عمل لهم من خلال مركز التطوير الوظيفي و عقد ملتقيات بكافة الكليات بصفة دورية ، بهدف تطوير مهارات الطلاب وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، و ربطهم بسوق العمل و التعريف بمتطلباته.

و صرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن إقامة ملتقيات التوظيف بالجامعة تأتي من باب حرص الجامعة على بناء شراكات متعددة مع الكيانات المختلفة لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب وزيادة قدراتهم التنافسية وإعدادهم للحياة العملية، فالجامعة تضم أعرق الكليات وأقدمها في مصر والشرق الأوسط، بالرغم من أنها الأحدث انشاء في محافظة القاهرة الكبرى فهي تجمع بين العديد من التخصصات الفريدة والمتميزة في المجالات التقنية التطبيقية والفنون والسياحة وإدارة الأعمال وغيرها.

و تابع رئيس جامعة حلوان أنه يشارك بملتقيات التوظيف العديد من الشركات والمؤسسات ومختلف القطاعات وقد اهتمت الجامعة هذا العام بدعوة المؤسسات المانحة لتدريب الطلاب والهيئة المعاونة