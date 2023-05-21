عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: شراكات جديدة للتدريب وملتقيات توظيف لتأهيل الطلاب لسوق العمل

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تعمل جامعة حلوان على تقديم دورات تدريبية و ملتقيات التوظيف للطلاب لتأهيلهم لسوق العمل، و المساعدة علي ايجاد فرص عمل لهم من خلال مركز  التطوير الوظيفي و عقد ملتقيات بكافة الكليات بصفة دورية ،  بهدف  تطوير مهارات الطلاب وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، و ربطهم  بسوق العمل و التعريف بمتطلباته.

 

و صرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن إقامة ملتقيات التوظيف بالجامعة  تأتي من باب حرص الجامعة على بناء شراكات متعددة مع الكيانات المختلفة لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب وزيادة قدراتهم التنافسية وإعدادهم للحياة العملية، فالجامعة تضم أعرق الكليات وأقدمها في مصر والشرق الأوسط، بالرغم من أنها الأحدث انشاء في محافظة القاهرة الكبرى فهي تجمع بين العديد من التخصصات الفريدة والمتميزة في المجالات التقنية التطبيقية والفنون والسياحة وإدارة الأعمال وغيرها.

و تابع  رئيس جامعة حلوان أنه يشارك بملتقيات التوظيف  العديد من الشركات والمؤسسات ومختلف القطاعات وقد اهتمت الجامعة هذا العام بدعوة المؤسسات المانحة لتدريب الطلاب والهيئة المعاونة

الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان التطوير الوظيفي Jobs Education الكيانات المختلفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. عقد قران محمد الشناوي حارس الأهلي خلال فترة الراحة

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

إصابة جندي بـ جيش الاحتلال الإسرائيلي في حادث دهس بحوارة

حلمي طولان مديرا فنيا لنادي سيراميكا كليوباترا

رسميا .. حلمي طولان مديرا فنيا لـ سيراميكا كليوباترا

إحلال وتجديد مساجد ال البيت.. دينية النواب توافق على موازنة الدولة وخطة التنمية

الحوكمة والتمويل الشرعي.. إيمان العجوز تقدم روشتة علاج لمشكلات الأحزاب بالحوار الوطني

شاهد.. وصول ريانة برناوي وعلي القرني لمحطة فلوريدا استعدادا لمهمة فضائية تاريخية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ينافس الأنواع المباعة فى الأسواق.. أصنع مزيل العرق بأفضل طريقة

«أهل مصر».. قصور الثقافة تطلق أسبوعا ثقافيا جديدا لأطفال المحافظات الحدودية بدمياط

تحذير.. مدمن سجائر إلكتروني يواجه الموت بعد دمار رئته.. تفاصيل

رجل يعثر على سحلية إجوانا عملاقة في مرحاض منزله بأمريكا.. ماذا حدث؟

فيديو

الرعب جاي.. العالم الهولندي يحذر من ذروة النشاط الزلزالي في هذا الموعد|فيديوجراف

اخطف واجري.. هل يتيح القانون تزويج الفتاة لخاطفها بعد 72 ساعة.. فيديوجراف

بحضور مارتن سكورسيزي.. جلسة تصوير لأبطال فيلم Killers of the Flower Moon

7 لاعبين على قائمة الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم.. لن تصدق من هم|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ