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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إحالة مراقبين للتحقيق للتأخر في استلام مظروف الأسئلة للشهادة الإعدادية بمطروح

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح يتابع سير الامتحانات

أحال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح عددا من المتابعين لامتحانات الشهادة الإعدادية للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية لعدم الانضباط والإهمال والتقصير في الأعمال المكلفين بها.

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وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أنه احالة المراقبين للتحقيق وذلك لعدم حضور استلام مظروف الأسئلة ضمن اللجنة الثلاثية المكلفة بذلك داخل مقر لجنة سير الامتحان.
وعلى جانب آخر صرح إسماعيل جاتو وكيل المديرية أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام تعليم مطروح رصدت عدم انضباط لجنة أولاد صقر وبعرض الموضوع على وكيل الوزارة قرر إلغاء تكليف الزائرة الصحية بلجنة أولاد صقر.
كذلك قرر أخلاء طرف سكرتيرة اللجنة على أن يكون حضورها داخل ديوان عام الإدارة بمطروح وذلك لعدم اتباع التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات مما يعود إخلال بأعمال الامتحانات.
يأتي ذلك في ضوء الجهود التي يبذلها تعليم مطروح لضبط منظومة الامتحانات.

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