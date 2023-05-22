رؤساء جامعات لـ صدى البلد: لدينا كوادر طبية مدربة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي..إشادة كبيرة بدعم القيادة السياسية للمنظومة الصحية..قريبا سنقضى علي قوائم الإنتظار

رؤساء جامعات لـ صدى البلد :

لدينا كوادر طبية مدربة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي

اشادة كبيرة بدعم القيادة السياسية للمنظومة الصحية

نسعى لتحقيق التكامل بين مستشفيات الجامعية ووزارة الصحة

120 مستشفى جامعيا تقدم خدمات صحية مُتميزة لملايين المواطنين سنويا

تسعى المستشفيات الجامعية بالجامعات المصرية لتحقيق التكامل بين مستشفيات الجامعية ووزارة الصحة في ظل الدعم المقدم من القيادة السياسية التى تولى أهتمام بالغ بمنظومة الصحة .

قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، أن المستشفيات الجامعية تقدم دورا هاما في دعم المنظومة الصحية في مصر، موضحا أنه يوجد 120 مستشفى جامعيا تقدم خدمات صحية متميزة لملايين المواطنين سنويا، حيث أجري 15 مليون عملية خلال عام 2022 منها 300 ألف عملية تحتاج لمهارات خاصة، منوها إلى خطوات تطوير المستشفيات الجامعية وتحديثها وذلك بميكنة البنية المعلوماتية للمستشفيات.

وأكد الدكتور محمود المتيني ، خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن المستشفيات الجامعية لها السبق في اجرء العديد من العمليات الدقيقة التي تحدث في مصر لاول مرة مثل زراعة الرئة تمت في مستشفي عين شمس التخصصي بالاضافة الي مستشفيات جامعة عين شمس تنجح في زراعة 3 صمامات رئوية عن طريق القسطرة .

وأضاف رئيس جامعة عين شمس ، أن المستشفيات الجامعية تستقبل أكثر من مليون ونصف مريض سنويا بالاضافة الي مجهود مستشيفات جامعة عين شمس في القضاء علي قوائم الانتظار .

أوضح الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أن لدينا كوادر طبية مدربة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، لكن هذا لا يغني عن بناء قدرات أكبر لعدد أكثر، لأن الذكاء الاصطناعي كان فكرة ثم تطور بشكل كبير جدا خلال السنوات القليلة الماضية.



وأشار إلى أن تطوير المنظومة الصحية مستمر لمواكبة التطور العالمى، إن البحث العلمى والتطوير والاستدامة والتعليم الطبى والخدمة الطبية المقدمة على أعلى مستوى هذا هو مفهوم المدينة الطبية التي من المفترض افتتاحها في عام 2024 .

كشف الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، تفاصيل التحول الرقمي داخل قطاعات وكليات الجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة بدأت في المستشفيات الجامعية التابعة للجامعة، وسيتم الانتهاء من ميكنة قطاعات المستشفيات الجامعية خلال 6 أشهر من الآن.

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادي، إلى أن ميكنة المستشفيات الجامعية ستقلل من عجز الممرضين والأطباء بالجامعة، مؤكدا أن هناك تنسيقا في عملية التطوير مع المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح الغرباوي أن المستشفيات الجامعية بـ جامعة جنوب الوادي بقنا، كانت قد حصلت على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في البرنامج التدريبي الخاص و رفع الكفاءة التدريبية للأطقم الطبية.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى أن الجامعة حريصة على تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى في إقليم جنوب الصعيد، مشيراً إلى أن المنظومة الطبية بالجامعة شهدت مؤخراً افتتاح مستشفى الطوارئ الذى سيساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن كاهل المرضى، كما ستشهد المرحلة المقبلة افتتاح مستشفى للمرأة ومستشفى للأطفال لافتاً إلى أن الجامعة تسعى بشكل دائم لاستقطاب الوفود الأجنبية لإجراء جراحات القلب والعظام بهدف نقل الخبرات بين الجانبين، حيث تم مؤخراً استضافة وفد طبى هولندى، وقريباً ستتم استضافة وفد إنجليزى لجراحات القلب للأطفال، مؤكداً أهمية التعاون مع مستشفيات وزارة الصحة بمحافظة قنا لتحقيق التكامل بين مستشفيات الجامعة ووزارة الصحة في ظل الدعم المقدم من محافظ قنا.

وفي هذا الاطار ، قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أن الجامعة تكثف من جهودها للقضاء على قوائم الانتظار، لأن هذه المبادرة قدمت العديد من المساعدات الي آلاف المرضى في جميع العمليات والخدمات الصحية المقدمة للمرضي بمستشفيات جامعة عين شمس وجميع حالات الطوارئ هي مجانا 100% على نفقة الدولة والتأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل، وكل هذه المجالات تكفل العلاج الكامل للمرضى في المستشفيات الجامعية.

وأشار الدكتور منصور حسن أن الجامعة تشارك في المشروع القومي إنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة والتي تهدف المبادرة للقضاء على قوائم الجراحات واستهدفت ٩ تخصصات طبية حرجة تشمل القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، وجراحة تغيير المفاصل، وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة للأطفال، وزراعة القرنية، وجراحات المياه البيضاء، وجراحة الأورام، والمخ والأعصاب.

وأوضح حسن أن تنفيذً مبادرة رئيس الجمهورية ساهمت في تخفيف المعاناة عن المرضي وإنهاء قوائم الانتظار بين مرضي التدخلات الطبية المختلفة وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة وفاعلية لجميع المرضي بالتساوي وفي جميع المستشفيات حكومي وأهلي وخاص دون تحميل المواطن أية أعباء مالية حرصاً من الدولة علي توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

ويقول الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف أن القطاع الصحي في المبادرات الرئاسية نقطة مضيئة مثل القضاء علي قوائم الانتظار و 100 مليون صحة، والقضاء على فيروس سي .

وأوضح الدكتور منصور حسن ، أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أي أعباء مادية نهائيا طوال فترة المرض حتي اي أجراء جراحة يتم بالمجان تماما ، حيث إن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.

وأشار رئيس جامعة بني سويف أن الدولة المصرية استهدفت تغيير حياة الأسر والأفراد ومساعدتهم ودعمهم لتحسين مستوي المعيشة، موضحا أنه يتم ذلك عن طريق إطلاق المبادرات التي تستهدف حياة المواطن المصري البسيط والاولي بالاهتمام علي مستوي المحافظات المصرية،



وتابع منصور أن الدولة المصرية ركزت علي أن تهتم بأدق التفاصيل والخدمات وصولا بتحسين حياة الأشخاص والأفراد ودعمهم لتغير وتحسين مستوي المعيشة كي حصلوا علي حياة كريمة يستحق