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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق عين شمس تعلن تعليمات عاجلة لطلاب الدراسات العليا

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 

قال الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس ، أنه بناءً على رغبة طلاب الدراسات العليا تم تأجيل البرنامج التدريبي ( التأهيل للعمل بالسلك الدبلوماسى ) من ٢٧ مايو ٢٠٢٣ لينعقد خلال الفترة من ١٧/ ٦ / ٢٠٢٣ إلى ٢٢/ ٦ / ٢٠٢٣ م .
 

أصدرعميد حقوق عين شمس ، إعلانا هاما خاصا برفع المحاضرات علي منصة التعليم الإلكتروني للدراسات العليا، مشددة على ضرورة اتباع التعليمات الآتية:

 

اولا : طلبة دبلوم القانون العام
يرجى الدخول على منصة التعليم الالكتروني للدراسات العليا وتحميل كتاب الدكتور ربيع أنور فتح الباب (العلاقة بين السياسة والإدارة) مادة نظام الحكم في الإسلام لوجود بعض التعديلات على الكتاب ( إضافة الصفحات من ١٦١ إلى اخر الكتاب).

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رئيس جامعة عين شمس: الانتهاء من المدينة الطبية 2024 ومستشفى طوارئ جديدة

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المؤتمر السنوى السادس للجمعية المصرية للجهاز الهضمي يختتم فعالياته

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الكيلاني ونائب وزير الثقافة الإيطالي يفتتحان الجناح المصري ‏لبينالي فينيسيا الدولي ‏للعمارة

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تعليم الكبار يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة زاهر للتنمية المستدامة

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عميد ألسن عين شمس تفتتح فعاليات اليوم الثقافي الياباني

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اليوم.. بدء امتحانات نهاية العام بحقوق عين شمس

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رسميا .. جدول التعليم المدمج الفصل الدراسي الثاني بـ جامعة عين شمس

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تنسيق الجامعات 2023 ..التقديم المبكر في الكليات لا يعني قبول الطالب

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تنسيق الجامعات 2023| فتح باب التقدم المبكر لبرنامج بكالوريوس الصيدلة "فارم دى".. وتوحيد قواعد القبول بالخاصة والأهلية

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قبل انطلاقها .. حقوق عين شمس تعلن تعليمات بشأن امتحانات نهاية العام

ثانيا: طلبة جميع الدبلومات يرجى الدخول على منصة التعليم الالكتروني للدراسات العليا 

للإطلاع على محاضرات هامة للمراجعة من إعداد أساتذة المقررات لجميع الدبلومات
وأشارت إدارة الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إلى أن طريقة الدخول على المنصة تتم كلأتي:

- من خلال الدخول على الرابط التالى:

asu2learn.asu.edu.eh/lawPG

- كتابة اسم المستخدم: ( الرقم القومي)

الباسورد الموحد: Abc_123456

- اختيار الدبلوم المسجل به

جامعة عين شمس كلية الحقوق جامعة عين شمس طلاب الدراسات العليا التأهيل للعمل بالسلك الدبلوماسى عميد حقوق عين شمس

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