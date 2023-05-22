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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. الحفل الختامي لحملة نظافة اليدين بمستشفيات جامعة عين شمس

صورة أرشفية
صورة أرشفية

تنظم جامعة عين شمس اليوم الأثنين الحفل الختامي لحملة نظافة اليدين بمستشفيات جامعة عين شمس وذلك فى تمام الساعة 10 صباحاً بمركز التدريب والتطوير بمستشفى الدمرداش الجامعى .


يتضمن الحفل عرضاً لمعدلات الشفاء من خلال المستشفيات بالإضافة إلى جزء من الأنشطة التي تقوم بها فرق مكافحة العدوى في المستشفيات لتوجيه نظافة اليدين إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية للمرضى والأقارب .

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قبل انطلاقها .. حقوق عين شمس تعلن تعليمات بشأن امتحانات نهاية العام

تحت رعاية الدكتور  محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور  على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات والدكتور  طارق يوسف القائم بأعمال المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس و الدكتور  سامية عبده نائب المدير التنفيذى للمستشفيات.

 

ألتقى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس   البروفيسور philippe Ruszniewski
عميد كلية الطب بجامعة باريس سيتيه 
جاء اللقاء بحضور الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية و التعاون الأكاديمي بجامعة عين شمس والدكتور علاء الغنيمي أستاذ ورئيس قسم جراحة الأطفال بمستشفى
Robert Dubre .
جاء اللقاء في إطار جهود جامعة عين شمس لإنشاء برنامج دراسة الطب باللغة الفرنسية ،حيث ناقش الجانبان الخطوات اللازمة لإنشاء برنامج الطب الفرنسي بجامعة عين شمس و الفرص الواعدة والتحديات. 
كما تم استعراض كافة إمكانات كلية الطب جامعة عين شمس من تجهيزات و أعضاء هيئة التدريس وطلاب دارسين بالمدارس الفرنسية أو ناطقين باللغة الفرنسية.

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