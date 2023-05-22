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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مستشفي طب المسنين بعين شمس تجتاز معايير الاعتماد والرقابة الصحية الدولية

صدى البلد

اجتازت مستشفى الشهيد أحمد شوقي، لطب المسنين التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس ، معايير الهيئة العامة للاعتماد و الرقابة الصحية المعترف بها دوليا لتكون أول مستشفي جامعي في مصر تحصل علي الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد و الرقابة الصحية لمدة 3 سنوات.

وتعتبر مستشفي الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين الأولي و الرائدة في الشرق الأوسط في تخصص طب المسنين الذي يشمل الكشف المبكر و علاج و متابعة كافة الأمراض المزمنة للمسنين .

وتشمل المستشفي عيادات خارجية لطب المسنين لعلاج كافة الأمراض المزمنة، وعيادات تخصصية مثل عيادة الذاكرة للمسنين و عيادة عظام المسنين من مرضي الهشاشة و الخشونة و السقوط المتكرر و عدم الاتزان.

و ايضا عيادات للكشف المبكر و عيادة خاصة للرعاية التلطيفية لعلاج أعراض الأمراض المهددة للحياة كالسرطان و الدمنشيا المتقدمة.

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و تحتوي المستشفي علي رعاية مركزة و رعاية متوسطة بطاقة ٣٠ سرير و قسم داخلي و وحدة للرعاية التلطيفية و مركز للتدريب المعرفي لمرضي الذاكرة

عنوان المستشفى:- مستشفيات جامعة عين شمس، العباسية، بجوار محطة مترو الانفاق الدمراش، القاهرة.

location: https://maps.app.goo.gl/n5BFcuBaR4sz59oK6...

مستشفيات جامعة عين شمس جامعة عين شمس معايير الهيئة العامة للاعتماد و الرقابة الصحية أول مستشفي جامعي في مصر مستشفى الشهيد أحمد شوقي طب المسنين التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس

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