مستشفي طب المسنين بعين شمس تجتاز معايير الاعتماد والرقابة الصحية الدولية

اجتازت مستشفى الشهيد أحمد شوقي، لطب المسنين التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس ، معايير الهيئة العامة للاعتماد و الرقابة الصحية المعترف بها دوليا لتكون أول مستشفي جامعي في مصر تحصل علي الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد و الرقابة الصحية لمدة 3 سنوات.

وتعتبر مستشفي الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين الأولي و الرائدة في الشرق الأوسط في تخصص طب المسنين الذي يشمل الكشف المبكر و علاج و متابعة كافة الأمراض المزمنة للمسنين .

وتشمل المستشفي عيادات خارجية لطب المسنين لعلاج كافة الأمراض المزمنة، وعيادات تخصصية مثل عيادة الذاكرة للمسنين و عيادة عظام المسنين من مرضي الهشاشة و الخشونة و السقوط المتكرر و عدم الاتزان.

و ايضا عيادات للكشف المبكر و عيادة خاصة للرعاية التلطيفية لعلاج أعراض الأمراض المهددة للحياة كالسرطان و الدمنشيا المتقدمة.

و تحتوي المستشفي علي رعاية مركزة و رعاية متوسطة بطاقة ٣٠ سرير و قسم داخلي و وحدة للرعاية التلطيفية و مركز للتدريب المعرفي لمرضي الذاكرة

عنوان المستشفى:- مستشفيات جامعة عين شمس، العباسية، بجوار محطة مترو الانفاق الدمراش، القاهرة.

location: https://maps.app.goo.gl/n5BFcuBaR4sz59oK6...