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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الثانوية 2023.. بدء التقديم المبكر بصيدلة جامعة عين شمس نظام ساعات معتمدة

ثانوية عامة
ثانوية عامة



قالت الدكتورة اماني اسامة عميدة كلية الصيدلة جامعة عين شمس ، أنه تم  فتح باب التقديم المبكر للعام الجامعى 2023/2024 لطلاب الثانوية العامة أو ما يُعادلها  لبرنامج بكالوريوس الصيدلة فارم دى (صيدلة اكلينيكية) بنظام الساعات المعتمدة بكلية الصيدلة جامعة عين شمس.

وأوضحت الدكتورة أماني اسامة أنه يمكن لكل من  يرغب فى حجز مكان بالبرنامج سرعة تسجيل بياناته على طلب الإلتحاق المطروح على موقع الكلية .

http://pharma-sys.asu.edu.eg/


 

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اليوم.. الحفل الختامي لحملة نظافة اليدين بمستشفيات جامعة عين شمس

وكانت قد اجتازت مستشفي الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس ، معايير الهيئة العامة للاعتماد و الرقابة الصحية المعترف بها دوليا لتكون أول مستشفي جامعي في مصر تحصل علي الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد و الرقابة الصحية لمدة ٣ سنوات 

تعتبر مستشفي الشهيد احمد شوقي لطب المسنين الأولي و الرائدة في الشرق الأوسط في تخصص طب المسنين الذي يشمل الكشف المبكر و علاج و متابعة كافة الأمراض المزمنة للمسنين .

و تشمل المستشفي عيادات خارجية لطب المسنين لعلاج كافة الأمراض المزمنة و عيادات تخصصية مثل عيادة الذاكرة للمسنين و عيادة عظام المسنين من مرضي الهشاشة و الخشونة و السقوط المتكرر و عدم الاتزان.

و ايضا عيادات للكشف المبكر و عيادة خاصة للرعاية التلطيفية لعلاج أعراض الأمراض المهددة للحياة كالسرطان و الدمنشيا المتقدمة. 

و تحتوي المستشفي علي رعاية مركزة و رعاية متوسطة بطاقة ٣٠ سرير و قسم داخلي و وحدة للرعاية التلطيفية و مركز للتدريب المعرفي لمرضي الذاكرة

جامعة عين شمس كلية الصيدلة جامعة عين شمس كلية الصيدلة الساعات المعتمدة صيدلة اكلينيكية

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