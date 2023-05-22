شؤون خدمة المجتمع بجامعة عين شمس يكرم سهيل حمزة الأمين العام للقطاع

كرّم مجلس قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس برئاسة أ.د. غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون القطاع ، سهيل حمزة أمين عام الجامعة المساعد لشؤون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووكيل أول الوزارة ، تقديراً لجهوده طوال فترة توليه المنصب على مدار خمس سنوات وحتى بلوغه السن القانونية.

وأثنى وكلاء شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مسيرة تعاونهم معاً في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف الجامعة في هذا المجال وفق الخطة الإستراتيجية ورؤية مصر ٢٠٢٣.



و خلال الحفل تم إهداء درع التكريم لسهيل حمزة تقديرا لدوره ومسيرته العملية المتميزة.