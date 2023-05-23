لجان خاصة للمتأخرين وصناديق مغلقة للهواتف لمنع الغش بامتحانات حقوق عين شمس

انطلقت امتحانات الفصل الدراسى الثاني بكلية الحقوق جامعة عين شمس، حيث اتخذت الكلية عددا من الإجراءات الجديدة لمنع الغش داخل اللجان.

وأثنى الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب على هذه الإجراءات اثناء جولته بلجان الامتحان بكلية الحقوق لتقفد سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني، رافقه خلالها الدكتور محمد صافي عميد الكلية، الدكتور محمد الشافعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الدكتور احمد ديهوم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أشاد الدكتور عبد الفتاح سعود بحرص إدارة الكلية على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان قبل بدء الامتحانات بالإضافة إلى حزمة الإجراءات التي اتخذتها الكلية لمنع الغش وتسريب الامتحانات ومنها لأول مرة عمل لجان للطلبة المتأخرين ووضع الأسئلة من خلال بنك المعرفة.

كما هنأ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب د. محمد صافي على توقيع اتفاقية جديدة للتعاون مع كلية الحقوق بجامعة ليون لمنح الليسانس في القانون من فرنسا.

وأوضح الدكتور محمد صافي عميد الكلية أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تستمر حتى ١٥ من يونيو تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأضاف عميد كلية الحقوق، أنه تم طبع تعليمات دخول الامتحانات علي الجداول الدراسية مما يجعلها في متناول جميع الطلاب بالإضافة إلى استحداث عدة اجراءات لمنع الغش منها عمل لجنة للمتاخرين عن موعد الامتحان بحد أقصى 30 دقيقة، ويتم توقيع تعهد شخصي من الطالب بعدم التأخير مرة اخري وفي حالة تكرار التأخير يتم تحويله للتحقيق، كما تم عمل صناديق مغلقة توضع بها الهواتف المحمولة ويتم وضع بطاقة الرقم القومي معها لضمان عدم الغش هذا وقد راعى واضعوا الأسئلة جميع فئات الطلاب وتتدرج الأسئلة ما بين السهلة والمتوسطة بالاضافة الى بعض الأسئلة ذات المحتوى الأعلى لقياس مستوى الطالب المتفوق.



ويبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات حوالى ٣٥ ألف طالب وطالبة ٢١٧٥٢ بالشعبة العربية، ٢٩٧٦ طالب وطالبة باللغة الانجليزية ، ١١١ طالب وطالبة بالشعبة الفرنسية، ٤٠٠١ بالدراسات العليا، علي ٣ فترات يوميا لمدة ٤ أيام، فترتين لمدة يومين.

جدير بالذكر أنه منذ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ تمت الاستفادة الكاملة من منصات جامعة عين شمس التعليمية " بوابة جامعة عين شمس للتعلم الإلكتروني ASU 2 Learn و منصة جامعة عين شمس للتقييم الإلكتروني ASU 2 Test ، والتي نفذتها إدارة تطوير التعليم بجامعة عين شمس برئاسة أ.د. منى عبد العال، وهذه المنصات نجحت في تقديم تجربة تعليمية مبتكرة في مختلف المراحل منذ السنوات الجامعية الأولى وحتى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وكذلك طلاب التعليم المدمج .

بالإضافة إلى تفعيل منظومة بنوك الأسئلة بإجمالي ١٩١١ بنك أسئلة و ٣٣١٤١٨ سؤال و تفعيل منظومة التصحيح الإلكتروني التي تتميز بدقة النتائج المستخرجة فضلاً عن تفعيل منظومة الاختبارات الإلكترونية وإنشاء مراكز الاختبارات الإلكترونية التي تضم 9 قاعات بسعة 1950طالب بالإضافة الى قاعات صغيرة بسعة ٣٥ طالب تم توفيرها بكليات أخرى لهذا الغرض.