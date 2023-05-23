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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علوم عين شمس تشهد تطورا ملحوظا في البيئة الامتحانية

جانب من الامتحانات
جانب من الامتحانات

تفقد الدكتور  عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، لجان الامتحانات بكلية العلوم للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات وتطبيق كافة الإجراءات القانونية والاحترازية مع توفير الأجواء المناسبة لراحة الطلاب. 

كما أجرى الدكتور  عبد الفتاح سعود حوارا أبويا مع الطلاب للتأكد من سلاسة الامتحانات
رافقه خلال الجولة الدكتور  محمد رجاء السطوحى عميد الكلية و الدكتورة ايمان محمد عبد العظيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة أمانى سليمان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتشهد كلية العلوم تطويرا ملموسا في بيئة العمل فقد جهزت خلال الترم الثانى  مدرجات تم تطويرها وتزويدها بتكيفات وشاشات عرض ذكية و إضاءة حديثة مثل مدرجى  حجازى و هلال  إلى جانب عدد من القاعات والمعامل لإجراء الامتحانات لتكون سابقة هي الأولى من نوعها في إلغاء الامتحان في الطرقات و الممرات واستغلال كافة إمكانات الكلية لتهيئة بيئة امتحانية مناسبة للطلاب.

وسعياً لتقليل البصمة الكربونية والحد من استخدام الاوراق المطبوعة واستبدالها بأنظمة إلكترونية تم تخصيص عدد من أعضاء الجهاز الإداري الأكفاء وتزويدهم بأجهزة الكمبيوتر المتصلة بنظام UMS للتسهيل على الطالب الوصول إلى لجنته الامتحانية و معرفة رقم الجلوس الخاص به ذلك إلى جانب التأكد من تواجد كل طالب بلجنته الصحيحة وفق أرقام الجلوس المطابقة على النظام الالكتروني 
كما يتم يومياً متابعة أعمال الكنترول حيث يتم رصد الدرجات إلكترونيا للأعمال الفصلية للطالب وكذلك اختبارات الشفوى ثم يقوم كل استاذ بإدخال نتائج المادة التي يقوم بتدريسها على النظام الالكتروني لتظهر النتيجة النهائية إلكترونياً.

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والجدير بالذكر أنه لأول مرة تجرى الاختبارات الشفوية والاختبارات النهائية لنفس المادة فى يوم واحد وذلك تسهيلاً على الطلاب ووفق استطلاع ارائهم ليؤدى الطالب اختبار المادة شفوياً ونظرياً  فى ذات اليوم ليكون أقدر على الإلمام بالمادة العلمية وفى استعداد تام لاجتياز الاختبارات.

يخوض ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية العلوم ٥ آلاف طالب يؤدون الامتحانات  على فترتين زمنيتين لضمان عدم تكدس اللجان.

ويستمر  ماراثون امتحانات كلية العلوم بمختلف الفرق حتى ١٣ من يونيو المقبل.

جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس تطبيق كافة الإجراءات القانونية الامتحانات

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