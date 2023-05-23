خبراء: نشهد نقلة كبيرة في مستوى التعليم وبعض التحديات تواجه التطوير

أكد الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس، أن القيادة السياسية تطمح إلى تطوير التعليم بشكل كبير، وحدثت نقلة كبيرة في المستوي التعليمي على مدار السنوات السابقة، ظهرت آثارها بوضوح خلال الفترة الأخيرة، ولكن هناك بعض التحديات التي تواجه تطوير التعليم.

وأضاف ماجد أبو العينين، لـ صدي البلد أن التحديات التي تواجه التعليم أهمها تطوير المعلم وتزويد مهاراته في المجالات التربوية، والاتجاهات المتعلقة بأعماق الطلاب ومعرفة أرقى السبل للوصول إلى عقولهم .

وأشار أبو العينين إلى أن المناهج الدراسية يجب أن يتم تغيرها كل سنوات قليلة ويشارك فيها عدد من المعلمين أيضا، وفق إطار عام للمحتوى العلمى والأكاديمى والمعرفي، المواكب لتغيرات النظريات التربوية وطرق التدريس، وبما يتفق مع أحداث العالم المعاصرة .

من جانبها قالت الدكتورة أمل شمس استاذ بكلية التربية بجامعة عين شمس، إن دور المعلم يبقى هو العنصر الرئيسى فى تطوير التعليم، ويحقق جهود الدولة في التطوير.

وأضافت أمل شمس، أن دور المعلم الإيجابي فى دعم القيم الوطنية والأخلاقية فى نفوسهم، بجانب تطوير المناهج، بما يخلق جيل مبدع قادر على حمل راية الوطن، فى ظل الجمهورية الجديدة التي تضع بناء الإنسان على رأس أولوياتها.

وتابعت، استاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن المعلم هو العنصر الأساسي في التعليم، عن طريق تحفيزهم على مواصلة رحلتهم التعليمية بشكل يدفعهم إلى التقدم والنجاح، وهو ما يجعل تنمية المعلم تعود بالنفع على الطالب في المقام الأول.

وأشارت استاذ علم الاجتماع إلى أن الدولة مهتمة بتحسين أوضاع المعلمين بوجه عام وكانت البداية بمعلمي المدارس الحكومية والأزهر وهي خطوة جيدة وإن كان بعض المعلمين يؤكدون أنها غير كافية وبالفعل هي غير كافية لكنها خطوة جيدة.

وأوضحت أمل شمس، أن المناهج الدراسية تتغير لأسباب موضوعية وهناك قواعد علمية تقوم عليها المناهج وهو ما يحدث على فترات على مستوى العالم، لافتة إلى الدولة مهتمة ببناء قيم الطلاب عن طريق مجموعة من القصص تتناول سلوكيات يومية.