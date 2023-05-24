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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هندسة القاهرة وعين شمس تتقدمان بـ14 مقترحا لتطوير الرؤية البصرية بالطريق الدائري

صورة ارشفية
صورة ارشفية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا ، لمتابعة مقترحات مشروع تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمر الحسيني، عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، والدكتور حسام الدين عبدالفتاح، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وعدد من المسئولين.

كشف الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس ، أن رؤية كلية الهندسة بجامعة عين شمس، مشروع تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري استعداداً لافتتاح المتحف الكبير ، لافتاً أن الرؤية تعتمد على تقسيم منطقة الدراسة إلى منطقتين، الأولى شرق النيل وتمتد من مطلع الدائري من طريق الأوتوستراد وحتى كورنيش النيل، والثانية منطقة غرب النيل وتمتد من مطلع كورنيش النيل وحتى بداية الطريق السياحي، كما تم تقسيم المنطقتين إلى عدد من القطاعات.

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وأشار الدكتور عمر الحسيني ، إلي مشاركة الطلاب  بأقسام العمارة والعمران بكلية الهندسة جامعة عين شمس، في مسابقة  عُقدت بخصوص هذا الشأن في مقترحات الهوية البصرية الدعائية لمدينتى القاهرة والجيزة.

الدائري 

وأوضح عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس ،أن  الفكرة التصميمية لتوزيع النخيل والأشجار على طول منطقة التطوير، والأنماط المختلفة للتعامل مع الفراغات والمباني المطلة على الطريق الدائري المقترح تطويره، مستعرضًا عددًا من الصور للنباتات المستخدمة ونسب وحجم انتشارها، ومعدلات ارتفاعاتها على طول القطاعات المستهدفة.

وتناول الدكتور عمر الحسيني المقترحات التصميمية لتطوير الواجهات، وما تتضمنه من تنفيذ دهانات،  ولوحات إعلانية، وشرائح معدنية، وشاشات للعرض.

 

مقترح هندسة عين شمس 


_ تركيب ألواح معدنية مثقبة من الاستانليس المثقب المقاوم لعوامل الجو.

_ تركيب أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية، وشاشات عرض إعلانية.

_ وضع عناصر خضراء للتظليل والاستدامة

_ إقامة حائط حجري مزخرف بزخارف فرعونية بارتفاعات مناسبة


_ رئيس الوزراء يوجه باستكمال الدراسات التفصيلية لكل منطقة بالطريق الدائري

_ البدء على الفور في تنفيذ أعمال تطوير الرؤية البصرية عقب الانتهاء من المخططات. 

 

وعرض الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة دراسات توثيقية وتحليلية للوضع الراهن، موضحًا من خلاله نطاق الدراسة للطريق من المنيب حتى الطريق السياحي متجها للمتحف المصري الكبير، وحالة المباني على جانبي الطريق الدائري، وما توصلت إليه الدراسة الميدانية والمخطط العام لوزارة النقل والمواصلات لتصميم وتنفيذ محطات حافلات النقل السريع، والموقف الخاص بالأراضي الفضاء على الطريق الدائري، ومقترحات طرق التعامل معها.

كما تضمن مقترح جامعة القاهرة أيضًا الرؤية العامة لتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري، والمشتملة على تقسيم الطريق الدائري إلى عدة قطاعات، وتوحيد لون الدهانات للمباني على جانبي الطريق بألوان متناسقة، مع إضافة بعض العناصر الخشبية على نهايات بعض المباني وكذلك إضافة بعض العناصر النباتية، وعدم إغفال الاهتمام بزراعة الأشجار والنخيل بما يتناسب وطبيعة المنطقة، وإضافة الإنارة على بعض المباني التاريخية والدينية، وكذا سبل الربط بين محطات الـ BRT، ومواقف الميكروبصات، مع إبراز اللوحات الإعلانية التي تعكس الحضارة المصرية القديمة.

وتناول الدكتور حسام الدين عبدالفتاح، المقترحات التصميمية لتطوير الحالة العامة للمباني وفقًا للرؤية المقترحة، وسبل التطوير العام لبعض أجزاء الطريق الدائري، وكذا الدراسات التفصيلية لقطاعات حافلات النقل السريع BRT، وكيفية استغلال الأراضي الفضاء. كما استعرض عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، الدراسة الاقتصادية لمقترح التطوير.

 

مقترحات هندسة القاهرة 


_ زراعة النخيل على جانبي الطريق؛ ليعطي شكلًا جماليًا

_ يستخدم النخيل كمصدات للرياح، في الجزء المطل على المناطق الصحراوية.

_ إنشاء منطقة أنشطة سياحية تطل على الأهرامات والمتحف المصري الكبير.

_ إنشاء جداريات على الطريق توضح معالم مصر الأثرية.

_ دهان وتجديد المباني الدينية على جانبي الطريق الدائري.

_ وضع الإنارة في الواجهات التي تعزز إظهار الشكل الجمالي للمباني.

_ دهان المباني السكنية باستخدام ألوان متناسقة مع وضع بعض الرسومات والزخارف الفرعونية.

_ةإضافة العناصر التراثية والجدارية على المباني السكنية العشوائية.

_ إضافة الحوائط الخضراء والنباتات المتسلقة على الواجهات الخارجية للمباني المطلة على الطريق.

_ تستوحى الرسومات من واجهة أحد المعابد الفرعونية القديمة في الخطوط الرأسية 

مقترح هندسة عين شمس هندسة عين شمس مقترحات الهوية البصرية المتحف الكبير رئيس مجلس الوزراء الهوية البصرية للطريق الدائري

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