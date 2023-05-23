لطلاب تجارة عين شمس .. فيديو توضيحى لشرح كيفية الإجابة في البابل شيت

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس ، عن أماكن وأرقام جلوس امتحان الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022 – 2023 .

• شعبة الدراسة باللغة العربية.

• شعبة الدراسة باللغة الإنجليزية.

• شعبة الدراسة باللغة الفرنسية.

• برنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية.

• برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية.

• برنامج كين.

على الرابط التالى

https://bit.ly/3OzZEjr



وشددت الكلية ، على جميع الطلاب ضرورة معرفه رقم الجلوس ومكان اللجنة لضمان سهولة دخول وخروج الطلاب وعدم التزاحم



وقال الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس أنه تم اعداد فيديو توضيحى لشرح كيفية الإجابة على أسئلة الامتحان بنظام البابل شيت

https://youtu.be/v7PfUGXebaw

وكان قد اختتمت جامعة عين شمس فاعليات البرنامج التدريبى المقدم من البنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد من أجل المتوسط وذلك تحت عنوان "بنك الاستثمار الأوروبي ودوره في التعاون الإنمائي للاتحاد الأوروبي"، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا.

وقال الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة جامعة عين شمس ان الإعداد لهذا البرامج الذى تم على مدار يومين كاملين الاثنين والثلاثاء الموافق 20-21 مارس 2023 استغرق أكثر من أربعة أشهر من خلال عقد العديد من الاجتماعات التحضيرية بمشاركة الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية، الدكتورة هيام وهبة أستاذ الاستثمار والتمويل ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وشارك في تنفيذ البرنامج كل من السيدة فلافيا بالانزا Flavia Palanza المدير السابق لبنك الاستثمار الأوروبي لدول الجوار، السيد أندريا تيناغلي Andrea Tinagli ممثل بنك الاستثمار الأوروبي في الاتحاد من أجل المتوسط، والسيد جوزيبي بروفينزانو Guiseppe Provenzano مدير مشروع التعليم العالي والبحث في الاتحاد من أجل المتوسط.