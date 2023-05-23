بنات عين شمس تصدر تعليمات هامة بشأن امتحانات نهاية العام

أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس كشوف وأماكن اللجان وأسماء الطالبات لامتحانات دور مايو الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023 آداب عام – آداب انتساب الفرقة الأولي – الفرقة الثانية – الفرقة الثالثة – الفرقة الرابعة و تربية علمي – تربية أدبي ويمكن للطالبات معرفة كافة التفاصيل من خلال هذا الرابط اضغط هنا .





نشرت كلية البنات جامعة عين شمس تعليمات هامة قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني وهي كالآتي:



قالت الدكتورة أميرة يوسف، عميد كلية البنات جامعة عين شمس، إنه تم نشر فيديو توضيحي للطالبات لمساعدتهن في الورقة الامتحانية “البابل شيت”.

وأوضحت أن الكلية تواصل استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 بمختلف الفرق، وفق الضوابط والتوجيهات التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضافت أنه تم التأكيد على الالتزام بالمناهج والمقرارات الدراسية للفصل الدراسي الثاني، عند وضع أسئلة الامتحانات.