رئيس جامعة عين شمس يبحث التعاون المثمر مع بنسلفانيا بمشاريع البحث العلمي |صور

استقبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وفدًا من مؤسسة ساويرس للتنمية المستدامة بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة، الدكتور احمد الصباغ وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب.

وتناول اللقاء متابعة إجراءات تنفيذ وتطوير اتفاقية التعاون مع مؤسسة ساويرس وبحث تطوير سبل من التعاون بين جامعتي عين شمس وبنسلفانيا فى مشاريع البحث العلمي على مستوى أعضاء هيئة التدريس والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وكذلك بحث طرق ضمان ارتباط الطلاب بالجامعة الأم دراسيًا و بحثيًا.

ويأتي هذا اللقاء في اطار تعاون مؤسسة ساويرس للتنمية و دعمها لإيفاد طلبة كلية الهندسة بجامعة عين شمس في المنح المقدمة من المؤسسة الي كلية هندسة جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية.. وأعقب اللقاء جولة تفقدية بمتحف الزعفران.