عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة عين شمس يبحث التعاون المثمر مع بنسلفانيا بمشاريع البحث العلمي |صور

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس يبحث التعاون المثمر مع بنسلفانيا

استقبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وفدًا من مؤسسة ساويرس للتنمية المستدامة بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة، الدكتور احمد الصباغ وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب.

txt

بروتوكول تعاون بين هيئة تعليم الكبار ورئيس حزب الشعب الديموقراطي لتحقيق التنمية المستدامة

txt

"كليوباترا السابعة آخر فراعنة مصر".. محاضرة في أول نشاط ثقافي لمتحف الزعفران..اليوم

وتناول اللقاء متابعة إجراءات تنفيذ وتطوير اتفاقية التعاون مع مؤسسة ساويرس وبحث تطوير سبل من التعاون بين جامعتي عين شمس وبنسلفانيا فى مشاريع البحث العلمي على مستوى أعضاء هيئة التدريس والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وكذلك بحث طرق ضمان ارتباط الطلاب بالجامعة الأم دراسيًا و بحثيًا.

ويأتي هذا اللقاء في اطار تعاون مؤسسة ساويرس للتنمية و دعمها لإيفاد طلبة كلية الهندسة بجامعة عين شمس في المنح المقدمة من المؤسسة الي كلية هندسة جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية.. وأعقب اللقاء جولة تفقدية بمتحف الزعفران.

تعاون مشترك بين جامعة عين شمس ومؤسسة ساويرس للتنمية
تعاون مشترك بين جامعة عين شمس ومؤسسة ساويرس للتنمية
تعاون مشترك بين جامعة عين شمس ومؤسسة ساويرس للتنمية1
تعاون مشترك بين جامعة عين شمس ومؤسسة ساويرس للتنمية1
تعاون مشترك بين جامعة عين شمس ومؤسسة ساويرس للتنمية2
تعاون مشترك بين جامعة عين شمس ومؤسسة ساويرس للتنمية2
تعاون مشترك بين جامعة عين شمس ومؤسسة ساويرس للتنمية3
تعاون مشترك بين جامعة عين شمس ومؤسسة ساويرس للتنمية3
تعاون مشترك بين جامعة عين شمس ومؤسسة ساويرس للتنمية4
تعاون مشترك بين جامعة عين شمس ومؤسسة ساويرس للتنمية4
تعاون مشترك بين جامعة عين شمس ومؤسسة ساويرس للتنمية5
تعاون مشترك بين جامعة عين شمس ومؤسسة ساويرس للتنمية5
الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس مؤسسة ساويرس ساويرس للتنمية المستدامة كلية الهندسة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

محمد صلاح يودع لاعبي ليفربول بمنشور مثير للجدل | شاهد

حان وقت الرحيل| صلاح ودّع رفاقه.. وهذا النادي في انتظاره

الزمالك يقترب من ضم مهاجم إفريقي سوبر

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف جدد تعاقده مع الأحمر

استفزوه بهذه الكلمات .. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 25-5-2023

بعد تراجعه 6 جنيهات بالسوق السوداء|مفاجأة بسعر الدولار لأول مرة بالبنوك الآن

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة عين شمس يبحث سبل تعزيز التعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية

رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق يحاضر بحقوق عين شمس

رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق يحاضر بكلية العلوم

هندسة القاهرة وعين شمس تتقدمان بـ14 مقترحا لتطوير الرؤية البصرية بالطريق الدائري

ترشيحاتنا

دراسة تحذر: 2.3 مليون طفل في فرنسا يشاهدون المواقع الإباحية

كنوز مخفية.. الرئيس السيسي يشهد فيلمًا تسجيليًا عن الكوارتز |فيديو

بحضور الرئيس السيسي.. افتتاح مصنع التكسير الأولي لخامة الكوارتز بمرسي علم

عاكسوا زوجته.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة إمام عاشور و4 خليجيين بالشيخ زايد.. صور

مقترح برلماني بتعديل رسوم إقامة الأجانب في مصر لـ 500 دولار سنويا.. تفاصيل

المصرية للتعدين: نفذنا 6 مجمعات بطاقة إنتاجية 10 ملايين متر رخام وجرانيت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل مع الفول؟

سيدة نائمة تستيقظ على مشاهد مرعبة بسبب حيوان يشبه الفأر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة يوميا؟

تؤدي لفقدان الجنين .. أضرار تناول المشروبات الغازية على الحوامل

فيديو

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

«بتاكل من الزبالة».. مصير مؤلم للحسناء لوني ويلسون في شوارع أمريكا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ