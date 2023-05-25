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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مقابلات تجريبية لطلاب كليات الزراعة والهندسة وحاسبات ومعلومات بمركز التوظيف بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

استضاف مركز التوظيف بجامعة عين شمس مقابلات تجريبية لطلاب كليات الزراعة والهندسة والحاسبات والمعلومات ، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، و الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز مدير المركز

وقد اجريت المقابلات علي مدار يومين متتالين 8 و9 مايو وذلك بحضور لفيف من الشركات مختلفة القطاعات مثل ICpedia - Schneider Ejada- Summerge- - El Abd- Linah Farms- .Wadi Food .

وتم إجراء أكثر من 260 مقابلة للطلبة والطالبات من جامعة عين شمس هذا إلي جانب حضور أكثر من 60  طالبا وطالبة جلسات إرشادية بهدف إتاحة الفرص للطلاب الذين يبدأون حياتهم العملية لمقابلة الخبراء أصحاب المهارات والمعارف والخبرة العملية لإرشادهم لصناعة قرارتهم تجاه مسارهم المهني.  
  
وينظم المركز من خلال جانب التعلم عبر التجربة هذه الفعالية للمرة الاولى منذ عامين وذلك من منطلق إيمانه بأهمية تأهيل وتطوير قدرات ومهارات أبناء جامعتنا بشكل عملي وإمدادهم بالمهارات اللازمة استعدادًا لسوق العمل .  
  
       
Under the auspices of Dr. Mahmoud El-Metini, President of Ain Shams University, Dr. Abdel Fattah Saud, Vice President for Education and Student Affairs, Dr. Ayman Saleh, Vice President for Graduate Studies and Scientific Research, Dr. Ghada Farouk, Vice President for Community Service and Environmental Development and under the supervision of Dr. Ahmed Abdel Aziz Ain Shams University Career Center Director, Ain Shams University Career Center Mock interviews on May 8th and 9th, 2023.  

For the first time in two years, over 260 interviews were conducted by experts from different companies such as ICpedia - Schneider Ejada - Summerge - El Abd - Linah Farms - Wadi Food.   
In addition, over 60 students benefited from mentorship circles.  

Ain Shams University Career center aims to develop the capabilities and skills of our university students through active engagement in opportunities like mock interviews that help them gain  skills in preparation for the labor market.

ئون التعليم والطلاب أحمد عبد العزيز الحاسبات والمعلومات الدراسات العليا Jobs Education

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