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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تتعاون مع مؤسسة الاهرام لرقمنة المكتبات ورسائل الماجستير للتسهيل على الطلاب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

وقعت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل  بروتوكول تعاون و تعاقد مع مؤسسة الأهرام ممثلة فى مركز الأهرام للتكنولوجيا وتنظيم المعلومات عقدا   , لتنفيذ مشروع التحول الرقمي لكافة رسائل الماجستير والدكتوراه المسجلة على ميكروفيش للإدارة العامة لمكتبات جامعة حلوان وتطوير منظومة البحث لخدمة الطلبة والباحثين.


حيث قد وقع العقد عن مؤسسة الأهرام الكاتب الصحفى أشرف بدر مدير عام مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات ,وعن جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة .

و أكد  السيد قنديل رئيس الجامعة أننا نعمل لإن تكون جامعة حلوان أحد أهم مؤسسة تعليمية وبحثية رائدة فى التكنولوجيا والفنون ،ومتميزة فى التربية والعلوم وفقاً لمعايير الجودة العالمية,وتقديم برامج أكاديمية ذات جودة عالية ،تحكمها المعايير المحلية والعالميه؛ لإعداد خريج متميز قادر على المنافسة والإبداع، وتلبية حاجات المجتمع، والإسهام في تطوره ورفاهيته,وبما يدعم تحقيق اهداف استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

كما نعمل على تقديم برامج لرفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ,والذى يصل عددهم إلى 6631، وتنمية قدراتهم التعليمية والبحثية ؛حتى ينعكس ذلك إيجابياً على كل من الطالب والبيئة المحلية والقومية,إلى جانب الارتقاء بالبحث العلمى ,وزيادة التعاون مع المؤسسات الثقافية والمعرفية ,وتحقيق المشاركه الفعالة فى خدمة المجتمع,موضحا أن العقد مع مؤسسة الأهرام يأتى فى هذا الإطار .

وكشف  الدكتور قنديل عن زيادة عدد الطلاب الوافدين بمرحلة البكالوريوس إلى 1610 طلاب ,بخلاف نحو 198 الف طالب مقيدين فى 24 كلية ومعهدا بدرجة البكالوريوس هذا العام .

وأثنى رئيس الجامعة على مؤسسة الأهرام ودورها الكبير والعريق فى نشر الثقافة والمعرفة والتكنولوجيا.


وأكد أشرف بدرمدير مركز الأهرام للمعلومات ,أن توقيع العقد يأتى بداية لتعاون أشمل للعديد من الأنشطة والخدمات بين الأهرام والجامعة,من بينها رقمنة الكتب التاريخية ,وأرشفة وفهرسة المكتبات واللوحات إلكترونيا , ووضع آليه عمل لتحويل الكتب الجامعية التى تدرس لطلاب كل كليات الجامعة والمناهج الدراسية إلى شكل الكتروني تفاعلي ,يسهل الحصول عليه من خلال منصة الجامعة .  
 

وقال بدر :إن المركز لديه خبرة طويلة فى عمليات الأرشفة بأحدث النظم الإلكترونية والميكروفيلمية، مبينا أن إدخال التكنولوجيا والميكنة إلى الجامعات سيسهم في التحول للمجتمع الرقمي، وتقليل معدلات أداء الخدمات للطلاب والباحثين , والعمل على خلق مستوى تعليمى قوي وتنافسي، مبينا أن جامعة حلوان هى أول جامعة ستطبق نظام التحول الإلكترونى لكل رسائل الماجستيروالدكتوراة.
ومن المقرر ان يستغرق تنفيذ المشروع 6أشهر فى مرحلته الأولى .


و حضر توقيع العقد من الأهرام ,هانى عباس مدير التسويق والتدريب, ومن جامعة حلوان ,الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ,والدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
التحول الرقمي الدكتور السيد قنديل الخدمات للطلاب التنمية المستدامة Jobs Education

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