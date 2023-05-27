التعليم تطبع 12 تنبيها عاجلا خلف أرقام جلوس الثانوية العامة 2023| تفاصيل

يشهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تداولا لصورة تكشف عن تفاصيل التعليمات التي طبعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلف أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 .
وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد تفاصيل التعليمات التي طبعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلف أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 :
- إذا تأخرت عن موعد بدء امتحان الثانوية العامة 2023 في اي مادة مدة لا تزيد عن 15 دقيقة بعذر يقبله رئيس اللجنة ، يسمح لك بدخول الامتحان
- اذا زادت مدة التأخير عن 15 دقيقة عن موعد بدء امتحان الثانوية العامة 2023 لا يسمح لك بدخول الامتحان في هذه المادة فقط
- على الطالب إحضار جميع الادوات اللازمة لـ امتحان الثانوية العامة 2023 كل مادة ، إذ لا يصرف للطالب في لجنة امتحانات الثانوية العامة 2023 إلا كراسة الاسئلة + ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية + كتاب المفاهيم
- التأكد من عدد اوراق كراسة الاسئلة الموزعة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 وصحة كلا من ورقتي اجابة البابل شيت والاسئلة المقالية قبل بدء الاجابة
- تملأ البيانات الخاصة بالطالب بكراسة اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 و ورقتي اجابة البابل شيت والاسئلة المقالية باللغة العربية وبخط واضح قبل البدء في الاجابة
- يتم تظليل الدوائر الخاصة برقم الجلوس ونموذج الامتحان (ولغة الامتحان للمواد المترجمة بالنسبة لطلاب مدارس اللغات) بالقلم الجاف
- عدم كتابة اسمك او رقم جلوسك في غير المكان المخصص لذلك بكراسة اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 وكذلك ورقتي اجابة البابل شبت والاسئلة المقالية
- ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة بالقلم الجاف تظليلا كاملا بورقة البابل شيت ، مع العلم أن اختيار اكثر من اجابة للسؤال يفقدك درجة السؤال
- إجابة الاسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023 تتم بالورقة المخصص لها اجابة هذه الاسئلة ، ولن يعتد بإجابة اسئلة الاختيار من متعدد والاسئلة المقالية بكراسة الاسئلة
- تسليم كراسة الاسئلة و ورقتي اجابة البابل شبت والاسئلة المقالية وكتاب المفاهيم إلى الملاحظ يداً بيد في نهاية الزمن المحدد للإمتحان في لجنة امتحانات الثانوية العامة 2023
- عدم الدخول الى مقر امتحانات الثانوية العامة 2023 بأي كراسات او مذكرات او هاتف محمول او تابلت او اي اجهزة تساعد على الغش
- لا يسمح بخروجك من لجنة امتحانات الثانوية العامة 2023 الا في النصف ساعة الاخيرة من الزمن المقرر لامتحان اي مادة و ايضا بعد تسليم كراسة الاسئلة و ورقتي إجابة البابل شيت والاسئلة المقالية وكتابة المفاهيم
- كل من يخالف هذه التعليمات أو يحاول الغش او التخاطب مع غيره من الطلاب او مخالفة اللوائح التي تتعلق بالامتحان يتعرض لإلغاء الامتحان والحرمان منه ، وذلك دون الاخلال بالعقوبات الجنائية وفقا لأحكام القانون 205 لسنة 202 الصادر بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحان ، ويتغين عليك الاطلاع على القرار الوزاري والقانون السابق ذكرهما من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.