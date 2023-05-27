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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تطبع 12 تنبيها عاجلا خلف أرقام جلوس الثانوية العامة 2023| تفاصيل

أرقام جلوس الثانوية
أرقام جلوس الثانوية العامة 2023

يشهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تداولا لصورة تكشف عن تفاصيل التعليمات التي طبعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلف أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد تفاصيل التعليمات التي طبعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلف أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 :

أرقام جلوس الثانوية العامة 2023
  • إذا تأخرت عن موعد بدء امتحان الثانوية العامة 2023 في اي مادة مدة لا تزيد عن 15 دقيقة بعذر يقبله رئيس اللجنة ، يسمح لك بدخول الامتحان
  • اذا زادت مدة التأخير عن 15 دقيقة عن موعد بدء امتحان الثانوية العامة 2023 لا يسمح لك بدخول الامتحان في هذه المادة فقط
  • على الطالب إحضار جميع الادوات اللازمة لـ امتحان الثانوية العامة 2023 كل مادة ، إذ لا يصرف للطالب في لجنة امتحانات الثانوية العامة 2023 إلا كراسة الاسئلة + ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية + كتاب المفاهيم
  • التأكد من عدد اوراق كراسة الاسئلة الموزعة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 وصحة كلا من ورقتي اجابة البابل شيت والاسئلة المقالية قبل بدء الاجابة
  • تملأ البيانات الخاصة بالطالب بكراسة اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 و ورقتي اجابة البابل شيت والاسئلة المقالية باللغة العربية وبخط واضح قبل البدء في الاجابة
  • يتم تظليل الدوائر الخاصة برقم الجلوس ونموذج الامتحان (ولغة الامتحان للمواد المترجمة بالنسبة لطلاب مدارس اللغات)  بالقلم الجاف
  • عدم كتابة اسمك او رقم جلوسك في غير المكان المخصص لذلك بكراسة اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 وكذلك ورقتي اجابة البابل شبت والاسئلة المقالية
  • ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة بالقلم الجاف تظليلا كاملا بورقة البابل شيت ، مع العلم أن اختيار اكثر من اجابة للسؤال يفقدك درجة السؤال
  • إجابة الاسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023 تتم بالورقة المخصص لها اجابة هذه الاسئلة ، ولن يعتد بإجابة اسئلة الاختيار من متعدد والاسئلة المقالية بكراسة الاسئلة
  • تسليم كراسة الاسئلة و ورقتي اجابة البابل شبت والاسئلة المقالية وكتاب المفاهيم إلى الملاحظ يداً بيد في نهاية الزمن المحدد للإمتحان في لجنة امتحانات الثانوية العامة 2023
  • عدم الدخول الى مقر امتحانات الثانوية العامة 2023 بأي كراسات او مذكرات او هاتف محمول او تابلت او اي اجهزة تساعد على الغش
  • لا يسمح بخروجك من لجنة امتحانات الثانوية العامة 2023 الا في النصف ساعة الاخيرة من الزمن المقرر لامتحان اي مادة و ايضا بعد تسليم كراسة الاسئلة و ورقتي إجابة البابل شيت والاسئلة المقالية وكتابة المفاهيم
  • كل من يخالف هذه التعليمات أو يحاول الغش او التخاطب مع غيره من الطلاب او مخالفة اللوائح التي تتعلق بالامتحان يتعرض لإلغاء الامتحان والحرمان منه ، وذلك دون الاخلال بالعقوبات الجنائية وفقا لأحكام القانون 205 لسنة 202 الصادر بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحان ، ويتغين عليك الاطلاع على القرار الوزاري والقانون السابق ذكرهما من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
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