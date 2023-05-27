التعليم تطبع 12 تنبيها عاجلا خلف أرقام جلوس الثانوية العامة 2023| تفاصيل

يشهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تداولا لصورة تكشف عن تفاصيل التعليمات التي طبعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلف أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد تفاصيل التعليمات التي طبعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلف أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 :

أرقام جلوس الثانوية العامة 2023