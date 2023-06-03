أسعار النفط تهوى 1% رغم مكاسب سابقة

واصلت أسعار النفط خسائرها الأسبوعية بأكثر من 1%، وفق ما ذكر موقع “أويل برايسيس”.

ومني البترول بخسائر رغم المكاسب الكبيرة التي سجلها في آخر جلستين، والتي تجاوزت 5%.

جاء ذلك، بدعم من إقرار الكونجرس اتفاق سقف الدين الذي يجنّب الحكومة التخلف عن سداد ديونها فضلا عن نشر بيانات الوظائف.

ويتحول التركيز الآن إلى اجتماع تحالف أوبك+ في الرابع من يونيو.

وأقر مجلس الشيوخ مساء أمس الأول، الخميس، مشروع قانون سقف الدين، ما تسبب في تجنب عجز كارثي في سداد الديون كان من شأنه أن يتسبب في هزة عنيفة في الأسواق المالية.

وسيراقب الكثيرون اجتماع الرابع من يونيو لتحالف أوبك بلس الذي يضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا.

