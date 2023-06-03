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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عزيز النفس.. الإماراتي فيصل الجاسم يطرح أحدث أغانيه

فيصل الجاسم
فيصل الجاسم

من ألحانه وغنائه، طرح الفنان الإماراتي فيصل الجاسم أحدث أغنياته المنفردة بعنوان "عزيز النفس" حيث تنتمي الأغنية الى الأغنيات العاطفية التي تحمل بين طياتها مشاعر الحب وعزة النفس، يقول في مطلعها:

انا عزيز النفس لكني اغليك

مواقفك حطت فقلبي مكانك

حاربت كل الناس شاريك شاريك

وصديت كل الي عذلني عشانك

فعيوني الثنتين شلتك واداريك

وقلب الوفاء بالحب والصدق صانك

في اجمل ايامي من العز كاسيك

وتستاهل اكثر ع الصبر فامتحانك

وقد تعاون فيصل الجاسم في مكساج ومكس أغنية "عزيز النفس" مع المهندس جاسم محمد، بعد أن قام بعملية التوزيع الموسيقي الموزع زيد عادل، وقام بتنفيذ الأغنية موسيقياً لآلة العود مع الموسيقي صادق جعفر، والجيتار "فرشيد"، والوتريات أحمد طه، والإيقاعات سمير قطان، وتحت إشراف ومتابعة محمد الرئيسي.

هذا وقد عرضت أغنية "عزيز النفس" لـ فيصل الجاسم، بفيديو ممنتج تضمن كلمات الأغنية عبر قناة ألحان في "اليوتيوب"، وتم توزيعها وعرضها عبر الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، الى جانب توفرها عبر جميع المكتبات والمنصات الالكترونية المتخصصة في عرض الأغنية الأغنيات أمام الجمهور.

 

أعمال فيصل الجاسم

كان الفنان فيصل الجاسم والنجمة المغربية أسماء لمنور، طرحا أوبريت “الإمارات ملتقى العالم” في يناير العام الماضي 2022، وقاما بغنائها في استاد هزاع بن زايد خلال حفل افتتاح كأس السوبر الإماراتي بين فريقي الجزيرة وشباب الأهلي، وحمل الأوبريت رسالة فنية معبرة جسدت معنى شعار "الإمارات ملتقى العالم". 

الاوبريت من أشعار شاعر الوطن علي الخوار وألحان سيف فاضل وتوزيع مهند خضر، وحمل اللغتين العربية والإنجليزية، ومن انتاج رابطة المحترفين الإماراتية.

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