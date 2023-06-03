عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحكومة تكشف حقيقة التراجع عن صرف التعويضات لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش

صدى البلد

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تراجع الحكومة عن صرف التعويضات لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة شمال سيناء، التي نفت هذه الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للتراجع عن صرف التعويضات لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش، مُشددةً على التزام الحكومة بصرف التعويضات اللازمة لكافة أصحاب المنازل والأراضي التي سيتم إزالتها لصالح المشروع، وتشمل التعويضات عدة بدائل من بينها حصول المواطن على تعويض مادي عادل عن سعر الأرض والمبنى، أو الحصول على وحدات سكنية بديلة توفرها المحافظة أو قطعة أرض بمنطقة الريسة أو أي منطقة بمدينة العريش، مُوضحةً أنه تم بالفعل البدء في صرف التعويضات  التي تقرر صرفها لسكان منطقة توسعات ميناء العريش، مُشيرةً إلى أنه تم زيادة قيمة تعويضات المباني بمنطقة توسعات ميناء العريش بنسبة 20%، وسيتم صرف تلك الزيادة منفصلة عن القيمة المقدرة للمباني التي تم إخلاؤها بدءاً من شهر مايو 2023.


وناشدت وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

الحكومة التعويضات توسعات ميناء العريش المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شمال سيناء صرف التعويضات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة كوبري أكتوبر| النيابة تكشف المتورطين في انهيار اللافتة الإعلانية.. وتصدر قرارات عاجلة

نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

إحالة رئيس مدينة كفر الشيخ للمحاكمة العاجلة بتهمة التزوير

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

استعدوا لزلزال مدمر.. تحذير مرعب من عالم الزلازل الهولندي للعالم

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

قبل عيد الأضحى.. اشتري أرخص أنواع اللحوم البلدي من هنا

بعد تحقيقات النيابة.. هل يسدد مالك لافتة أكتوبر تعويضات للضحايا؟

ترشيحاتنا

حادث غريب في داخل إسرائيل.. والسلطات تتحرك

عقب افتتاحه.. تعرف على أبرز المعلومات الخاصة بكوبري ونفق 45 شرقي الإسكندرية

بعقد أسطوري.. الهلال السعودي يستعد للإعلان عن صفقة ميسي في هذا الموعد

مستشار بأكاديمية ناصر: 3000 إشاعة في الشهر عن مصر لهدم معنويات الشعب

مصر تستعد لاستضافة الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامي

طرح 5 طرازات مختلفة.. قائمة بأسعار رينو الجديدة في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متسامحين وقلبهم أبيض.. هذه الأبراج لديها دائمًا أفضل النوايا

جمال شعبان يكشف علامات غير متوقعة تدل على الإصابة بمرض القلب

بالإسود الجرئ.. بسمة بوسيل تثير ضجة في زفاف ميرنا نور الدين

انتبه.. ضيق التنفس علامة على إصابتك بهذه الأمراض

فيديو

خيانة.. ياسمين عز تنقذ زوجين من الطلاق وتكشف حقيقة مقلب رامز| فيديوجراف

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

قصة تعرف الأمير الحسين على رجوة تثير اهتمام رواد السوشيال ميديا|فيديو

هل يعود بن شرقي إلى الزمالك.. شقيقه يوضح الحقيقة كاملة/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ