الخالة الصغيرة ترد: لم أعد أتحمله ولا أريد الطلاق للمرة الثانية.. شاهد الإجابة

قصص واقعية لسيدات مررن بتجربة زواج بفارق عمر كبير، والنتيجة إما طلاق أو العذاب، والأغلبية يشكين من عدم التفاهم وأن الحب ليس له مكان.

فى هذا الإطار، تواصلت سائلة مع موقع “صدى البلد" تقول إنها تقف حائرة بين اختيارها لعدد من القرارات فى حياتها الخاصة وتحكي قصتها، فهي زوجة لرجل يكبرها بـ30 عاما تعتبره بمثابة الأب والقدوة، وهو ثاني رجل فى حياتها تزوجها بعد طلاقها من أبو البنات، فهي امرأة فى الأربعينات من العمر وزوجها فى السبعينات ولديها ثلاث بنات فى مراحل دراسية مختلفة .

تخلت عن معاش والدها من أجل الزواج منه

الزواج مع فارق العمر

تقول السائلة إنها كانت تعيش حياة هادئة، فلديها وظيفة ومعاش والدها، محاولة تلبية متطلبات الحياة، وعرض عليها زوجها كبير السن الزواج عرفيا فى البداية لتحافظ على معاش والدها، وبعد أن تزوجته لم تلاحظ تغييرا.

وأضافت: “هو رجل طيب السمعة ولديه 3 أيضا من البنات، وقال لى إنه سوف يكتب كل أملاكه لبناته وإنه يريد أن الزواج يصير رسميا لآخذ معاشه بعد عمر طويل، ووعدني أنه سوف يشتري لى شقة صغيرة لتأمين مستقبلي أنا وبناتي، وتخليص ضميره أمام الله عز وجل”.

الزواج الرسمي

الزواج الرسمي

وتابعت: “ولكن الآن يا خالتي بعد موافقتي على أن يصبح الزواج رسميا، تبدل الحال ولم يلتزم ببعض الوعود، وقال لى إن بناته لم يوافقن على عمل عقد إيجار لشقة الزوجية الآن لأنها أيضا ملك للبنات، ولم يشتر لى شقة ولم يعطني حتى معاش والدي الذى خسرته، وأصبحت طباعه صعبة فهو يحسب كل أنفاسنا أنا وبناتي”.

واستطردت: “لم أعد أطيق العيش معه والبنات أيضا، وحاولت بجميع الطرق تعديل الأمور والوصول لحلول وسط، فما الحل؟ هل أطلب الطلاق وأصبح مطلقة للمرة الثانية؟ أم أصبر لعله خيرا؟ مع العلم أنه معروف وسط جميع أصدقائه ومعارفه بأنه صعب الطباع لا يستطيع أحد تحمله، علما بأنه تزوج بعد وفاة والدة البنات 3 مرات ولم تستطع واحدة العيش معه وهو يقول هذا الكلام لى: أنتِ فقط من استطاعت تحملي، ولكن ما الفائدة فى اعترافه يا خالتى وهو مصمم على نفس الأسلوب الصعب فى المعاملة والحرص الشديد فى المصاريف ونشب الخلافات بسبب هذا، ولكني أخاف الله أن أتركه، فهو رجل كبير فى العمر وأنا الشخص الوحيد الذي يتابع رعايته، فهو يحتاج لرعاية”.

رد الخالة الصغيرة

البكاء

عزيزتي السائلة أنتِ تقعين وسط موقف محير بين ضميرك وكرامتك وراحة بناتك وأنتِ أيضا، ولكن عليكِ التأني فى أختيار هذا القرار بين أن تصبري وتتحملي وبين أن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكني أقدم لك الكثير من النصائح التى عليك تجربتها أولا، وبعد ذلك لكِ حرية الاختيار، ومن الممكن أن تتابعي معي أيضا ما وصلت إليه المشكلة .

نصائح الزواج مع فارق العمر

نصائح الزواج مع فارق العمر

إذا كانت الزوجة تعاني من مشكلة مع زوج يكبرها بـ30 عامًا ويعاني من البخل، فإليكِ بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في حل المشكلة:

1- التحدث مع الزوج: يجب على الزوجة التحدث بصراحة مع زوجها وإبلاغها بمشاعرها ومخاوفها، وتشجيعه على التعاون لحل المشكلة.

2- البحث عن حلول مشتركة: يمكن للزوجين العمل سويًا على البحث عن حلول مشتركة للمشكلة، مثل الاتفاق على بعض النقاط المهمة مثل توزيع المصاريف والمساهمة في الأعمال المنزلية.

3- البحث عن المساعدة الخارجية: يمكن للزوجين البحث عن المساعدة الخارجية، مثل الاستشارة مع مستشار زواجي أو مستشار نفسي، والتي يمكن أن تساعد في فهم المشكلة بشكل أفضل وتقديم النصائح المناسبة.

4- البحث عن توازن القوى: يجب على الزوجة السعي إلى تحقيق توازن القوى في العلاقة، وذلك باحترام رغباتها ومطالبها وعدم السماح للزوج بالسيطرة على العلاقة.

5- البحث عن الخيارات الأخرى: إذا لم تنجح جميع الخطوات السابقة في حل المشكلة، فقد يكون البحث عن الخيارات الأخرى، مثل الانفصال أو التفكير في الطلاق، هو الخيار الأفضل.

يجب على الزوجة أن تعرف أن المشكلة مع زوج بخيل يمكن أن تكون صعبة ومؤلمة، ولكن العمل على حل المشكلة بشكل جاد وصادق يمكن أن يساعد في تحسين العلاقة، ويجب عليها أن تتذكر أن الحصول على المساعدة والدعم من الآخرين، سواء كان ذلك من الأصدقاء أو المستشارين، يمكن أن يساعد في تقليل الضغط والتوتر وتحسين الحالة النفسية.

نصائح لحيرة الزوجة فى الطلاق

الطلاق

إذا كنتِ تفكرين في الطلاق وتشعرين بالحيرة والتردد، فإليكِ بعض النصائح التي يمكن أن تساعدكِ في اتخاذ القرار المناسب:

1- التحدث مع مستشار نفسي: يمكن لمستشار نفسي أن يساعدكِ في استكشاف أسباب حيرتكِ وتحديد ما إذا كان الطلاق هو الخيار الأفضل لكِ.

2- الحصول على المعرفة الكافية: يجب أن تحصلي على المعرفة الكافية حول كيفية الطلاق والتبعات التي يمكن أن تنجم عنها، لتتمكني من اتخاذ قرار مدروس.

3- التحدث مع محامٍ: يمكن لمحامٍ أن يساعدكِ في فهم حقوقكِ القانونية والتزاماتكِ ومخاطر الطلاق.

4- البحث عن الدعم الاجتماعي: يمكن أن يساعدكِ الدعم الاجتماعي من الأصدقاء والعائلة في تخطي هذه المرحلة الصعبة.

5- النظر في خيارات أخرى: يمكن النظر في الخيارات الأخرى، مثل العلاج الزوجي أو الانفصال المؤقت، والتي قد تساعد على حل المشاكل دون اللجوء إلى الطلاق.

الطلاق

6- الاهتمام بالصحة النفسية: يجب أن تهتمي بصحتكِ النفسية والبدنية، والتي قد تتأثر بشكل كبير خلال هذه المرحلة الصعبة.

7- اتخاذ القرار بحسم: بعد الحصول على المعلومات الكافية والتفكير الجيد، يجب أن تتخذي القرار بحسم وعدم التردد، والعمل على تحقيق الرضا والسعادة في حياتكِ المستقبلية.

يجب أن تعرفي أن الطلاق قرار صعب ومؤلم، وأنه يمكن أن يترك أثرًا عميقًا على حياتكِ وحياة الأشخاص الذين يعيشون معكِ، لذلك، يجب أن تحرصي على اتخاذ القرار بحكمة وعدم التسرع في الإجراءات وهذا ما أنصحك به عزيزتي السائلة .

تمت الإجابة عن التساؤلات من قبل استشاريي العلاقات الأسرية بشكل سري.

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