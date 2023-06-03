مدبولي: نفذنا منظومة متكاملة لتصريف مياه الأمطار

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته لتواجده في محافظة الإسكندرية لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية .

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي علي هامش زيارتة لمحافظة الإسكندرية أنه تفقد عدد من المشروعات منها منطقة محمد نجيب وبها مشروع فصل شبكة مياه الأمطار عن الصرف الصحي لافتا إلى أنه مع تغير المناخ حدثت عدد من المتغيرات والدولة نفذت منظومة متكاملة لتصريف مياه الأمطار وتوجيهه إلي مناطق معينة مثل الترع والمصارف للاستفادة منها في مشروعات الدلتا الجديدة.

وأشار مدبولي إلى أنه تم تنفيذ ٣ مناطق العام الماضي وهذا العام يتم تنفيذ منطقتين مؤكدا أنه تم دمج مدة المشروع لبيدأ قبل موسم الامطار .