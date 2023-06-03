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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تفاصيل موافقة الكونجرس الأمريكي على شراء اليونان لمقاتلات F35 .. فيديو

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

قال عبد الستار بركات، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أثينا، إن اليونان حصلت على موافقة الكونجرس الأمريكي، لشراء مقاتلات إف-35، بهدف تعزيز قدراتها الدفاعية ، في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، وذلك ضمن خطتها لشراء وسائل الدفاع الحديثة مثل طائرات رافال والفرقاطات الفرنسية.

وأضاف «بركات»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على الصفقة بعد عام من تقدم اليونان رسميًا بطلب شراء سرب من طائرات الشبح «إف-35»، التي لا تستطيع الرادارات رصدها، وجرى توقيع الصفقة أمس الجمعة، من قبل مسؤولين أمريكيين في مجلس الشيوخ.

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية»، إلى أن اليونان سوف تتسلم الدفعة الأولى من السرب المكون من 20 طائرة في الفترة بين عامي 2028 و2033، كما أن اليونان ربما تتقدم للولايات المتحدة بطلب شراء سرب ثان من الطائرات، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء اليوناني السابق أليكسيس تسيبراس، قال إن الموافقة الأمريكية جاءت بعد جهود مضنية قدمتها الحكومة اليونانية خلال الأعوام الماضية.

وذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بالتعاون مع الجانب اليوناني في هذا المجال، مشيرًا إلى أن أمريكا تعتبر اليونان شريكًا لا يتم الاستغناء عنه في حلف الناتو ومنطقة شرق المتوسط.

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