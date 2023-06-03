وزير الدفاع الياباني: لن نستخدم قوتنا العسكرية لتهديد الدول الأخرى

قال ياسوكازو هامادا وزير دفاع اليابان اليوم السبت إن اليابان لن تستخدم قوتها العسكرية المتزايدة لتهديد الدول الأخرى ، وهدفنا إعطاء الأولوية للجهود الدبلوماسية والحوار لتجنب سوء التفاهم.

وأضاف ياسوكازو هامادا في كلمة ألقاها في حوار شانغريلا ، وهو مؤتمر أمني في سنغافورة حضره 600 مندوب من 49 دولة ، 'نحن لا نسعى إلى الخصومة أو الصراع'.

يذكر أنه لا يزال العدوان الياباني قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية يسبب توترًا في العلاقات مع بعض الدول، وخاصة كوريا الجنوبية والصين.

وفي إطار مدته البالغة خمس سنوات كوزير دفاع، سيضاعف الإنفاق الدفاعي، لتحصل اليابان على صواريخ طويلة المدى تأمل في ردع الصين عن اللجوء إلى القوة في شرق آسيا.

وتشعر حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بالقلق من أن هجوم روسيا على أوكرانيا قد يشجع الصين على مهاجمة تايوان المجاورة.