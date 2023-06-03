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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مدينة أضنة التركية

صدى البلد

أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ،اليوم السبت، بوقوع زلزال بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر في منطقة ألادغ في مدينة أضنة بتركيا .

ووفقًا لبيان إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" ، أن الزلزال وقع بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر على عمق 5.36 كيلومتر في منطقة الادغ في مدينة  أضنة عند الساعة  13.34 بتوقيت جرينتش ، بحسب شبكة" سي إن إن ترك" التركية  .

الجدير بالذكر أنه في يوم 6 فبراير الماضي ضرب زلزلان مدمران بقوة 7.8 و7.6 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وسوريا مما أدى إلى مصرع 50 ألف ضحية في تركيا وأنهيار العديد من المباني وتشريد الألأف من منازلهم المنهارة، ولا تزال تركيا تدفع ثمن هذه الأزمة وتحاول إرجاع المناطق المنكوبة إلى عهدها السابق.

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