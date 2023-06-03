قبول الراغبين فى عمل دراسات عليا .. تفاصيل التقديم بالكليات | استعداد علمي قوي بجامعة القاهرة

صيدلة القاهرة:

6 اقسام متاحة للتقديم بالدراسات العليا

علاج طبيعي القاهرة:

التقديم للدراسات العليا يبدأ الأسبوع القادم

صيدلة القاهرة:

فتح باب القبول بالدراسات العليا

يرغب كثير من الطلاب في استكمال الدراسة والالتحاق بالدراسات العليا، وهي المرحلة التخصصية المتقدمة من الدراسات، وتتمثل في الحصول على الدبلومات، أو درجة الماجستير، أو الدكتوراه، والتي تعد في قمة الدرجات العلمية التي يمكن أن يحصل عليها الدارس، ولكن الكثير لا يعرف شئ عن التقديم ويسأل عن شروط الالتحاق بالدراسات العليا.

وتمتلك كل كلية بكل جامعة في الوقت الحالي موقعًا إلكترونيا خاصا بها، وعلى من يرغب في التقديم بالدراسات العليا أن يقوم بملء النموذج الخاص بالبيانات الشخصية قبل تقديم الأوراق الأصلية.

ويساعد الالتحاق بالدراسات العليا زيادة الخبرات العلمية لدى الطالب في مجال تخصصه، ويتعرف على المعطيات الجديدة من خلال الاطلاع على ما يتم إدراجه في المنظومة العلمية، بإضافة إلي أن مع الوفرة العددية التي تتحرج من الجامعات والمعاهد كل عام اصبح من الضروري على الطالب ان يزيد من خبراته حتي يتثني له الفوز بالوظيفة التي يرغب بها، حيث أن المنافسة الشرسة فى فى سوق العمل فى الوقت الحالي جعلت لن يحصل على وظيفة مرموقة سوى المتخصصين في مجالاتهم، حيث إن الدراسة الجامعية قد ينطوي عليها عدم الشمولية والتعمق في مجال تخصص الطالب على النحو المطلوب.

وقالت الدكتورة غادة عبد الباري عميدة كلية الصيدلة جامعة القاهرة، انه قد تم فتح القبول التقدم لبرامج الدراسات العليا (ماجستير العلوم الصيدلية - درجة دكتور الصيدلة - دبلومات مهنية - دبلومات أكاديمية) للفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمى ٢٠٢٣- ٢٠٢٤.

واضافت عبد الباري أن التقديم لبرامج الدراسات العليا بدأ منذ يوم الخميس الماضي الموافق 1 يونيو وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للكلية من خلال الرابط التالى:

https://www.pharma.cu.edu.eg/PostgradReg.aspx

وانه يتم تلقى طلبات التقدم إلكترونيا حتى منتصف شهر يوليو ٢٠٢٣.

اما عن البرامج المتاحة والشروط للتقديم فقد أوضحت كلية الصيدلة جامعة القاهرة انها كالتالي:

خطوات التقديم لبرامج الدراسات العليا (ماجستير العلوم الصيدلية - درجة دكتور الصيدلة - دبلومات مهنية - دبلومات أكاديمية) بكلية الصيدلة جامعة القاهرة:

شهادة البكالوريوس.

شهادة المقررات الدراسية للخمس سنوات حتى الحصول على البكالوريوس.

شهادة المعادلة لخريجي الجامعات الخاصة.

موافقة جهة العمل على الدراسة او خطاب من الادارة المركزية لشئون الصيادلة و ذلك للصيدلي الحر و الصيدلي تحت التكليف .

إقرار بأن كافة المستندات المرفوعة صحيحة.

إيصال الدفع لفتح المظروف.

شهادة التحول الرقمي يتقدم بها الطالب فى حالة حصوله على درجة (الماجستير- الدبلوم) قبل انتهاء مدة الشهادة.

وأشارت الكلية إلي بعض التعليمات التي يجب على الطلاب الإلتزام بها وهي أن يتم قبول طلب التقديم فى حالة عدم رفع ايصال الدفع لفتح المظروف وعدم رفع استيفاء الاوراق المطلوبة، وان يكون مضي على التخرج عام على الاقل.

كل أصول الأوراق:

اصل شهادة الميلاد.

صورة الرقم القومي.

عدد 6 صور شخصية.

صورة الموقف من التجنيد للذكور.

اما عن شروط التقديم للماجستير فهي :

تقدير عام جيد – تقدير تخصص جيد جدا

شروط التقديم للماجستير قسم صيدلة الإكلينيكية:

أن يكون الصيدلي يعمل فى إحدى المستشفيات.

قبول معيدين الجامعات الحكومية تقديم ما يثبت أن الجامعة التي يعمل بها لا تطرح ماجستير ص.إكلينيكية فى نفس العام الجامعي الحالي.

شروط التقديم للماجستيرقسم المكروبيولوجيا:

أن يعمل بمكان بحثى يتوافر فيه الإمكانيات اللازمة لأجراء الأبحاث.

شروط التقديم لدرجة دكتور الصيدلة Pharm.D

تقدير عام جيد جدا.

شروط التقديم لدبلوم إقتصاديات الدواء وتقييم التكنولوجيا الصحية

لا يقل التقدير العام عن جيد جدا من الكليات الأتية : الصيدلة – الطب – التمريض- الطب البيطري.

شروط التقديم لدبلوم التحليل الكيميائى الحيوي

لا يقل التقدير العام والتخصص عن جيد.

شروط التقديم لدبلوم التغذية الإكلينيكية

لا يقل التقدير العام والتخصص عن جيد من الكليات الأتية : الصيدلة -الطب.

وعلى جانب آخر قالت الدكتورة أمل محمد يوسف عميدة كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، انه سوف يتم فتح باب القبول التقدم لبرامج الدراسات العليا ( دبلوم ،ماجستير ،دكتوراه ،دكتور مهنى فى العلاج الطبيعى) للفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمى ٢٠٢٣- ٢٠٢٤، الأسبوع القادم.

واوضحت محمد يوسف انه بداية التقدم لبرامج الدراسات العليا بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، سوف تبدأ من يوم الأحد الموافق 11 يونيو ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو.

واشارت عميدة كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، انه يجب علي الراغبين فى التقديم للدراسات العليا التسجيل أولا علي الموقع الالكتروني الخاص بالكلية ، والالتزام بالخطوات التالية:

1- الدخول علي موقع الكلية ودفع رسوم التقديم .

2- الدخول علي موقع الكلية واختيار القسم والبرنامج المراد التسجيل به .

3- تسجيل البيانات الخاصة بالطالب, وارفاق جميع المستندات الخاصة بالتقدم.

4- بعد التسجيل سوف يصل للمتقدم إيميل يحتوي علي تأكيد التقدم وكذلك نسخة من طلب التقدم الخاص به، يجب علي الطالب طباعته وتوقيعه.

ثانيا: تسليم طلب التقدم بعد توقيعه والملف الخاص بالتقديم للموظف المختص بادارة الدراسات العليا على ان تكون جميع المستندات اصول وليست صورة طبق الأصل.