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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأرصاد التركية تحذر المواطنين من سوء الأحوال الجوية في 30 محافظة

صدى البلد

نشرت هيئة الأرصاد الجوية التركية ،اليوم السبت،  تقرير جديد لتوقعات الطقس وبحسب التقرير الهيئة، صدرت تحذيرات من هطول أمطار غزيرة في 30 مقاطعة. 

وقالت الهيئة في البيان أنه من المتوقع أن تكون درجات حرارة الهواء قريبة من المعتاد الموسمي وفوق المعدلات الموسمية في المناطق الشرقية، بحسب شبكة "سي إن إن ترك" التركية.

وأصدرت الهيئة تحذير من هطول المطر الشديد في الجزء الشرقي من مرمرة ، بحر إيجه ، شمال غرب وسط الأناضول ، الأجزاء الداخلية من منطقة غرب البحر الأسود ، كوروم ، إسبرطة ، بوردور ، الأطراف الشمالية والغربية لأنطاليا والمقاطعات الشرقية من تشاناكالي (21-50 كجم) / م 2) كما دعت المواطنين  لتوخي الحذر من السلبيات مثل الفيضانات المفاجئة والفيضانات المحلية والبرق والبرد المحلي والرياح القوية في وقت هطول الأمطار.

كما حذرت الهيئة من وجود الرياح القوية حيث أنه من المتوقع أن تهب بقوة (40-60 كم / ساعة) أثناء هطول الأمطار في شرق وسط الأناضول ، وشرق شرق البحر الأبيض المتوسط ​​، والأجزاء الداخلية من منطقة شرق البحر الأسود ، وغرب شرق وجنوب شرق الأناضول ، و في حالة هطول الأمطار ، توخى الحذر والحذر من الظروف المعاكسة ، ومن المتوقع توخي الحذر.


ومن ناحية أخرى ، تم إصدار تحذير باللون الأصفر من هطول أمطار غزيرة في 30 محافظة. المقاطعات التي تم تحذيرها هي كالتالي: أفيون قره حصار ، أنطاليا ، باليكسير ، بولو ، بورصة ، تشانكيري ، إسكي شهير ، اسطنبول ، كاستامونو ، كوتاهيا ، موغلا ، سينوب ، زونغولداك ، بارتين ، كارابوك ، أنقرة ، أيدين ، بيلجيك ، بوردور ، كاناكالي ، دنيزلي ، إسبارطة ، إزمير ساكاريا ، أوساك ، كيريكالي ، يالوفا ، دوزجي.

 

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