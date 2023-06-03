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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية السعودي يصل إلى تركيا لحضور مراسم تنصيب أردوغان

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، إلى العاصمة التركية أنقرة، للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس رجب طيب أردوغان رئيساً لجمهورية تركيا لفترة رئاسية جديدة.

وتشهد العاصمة التركية أنقرة اليوم السبت، حفل تنصيب الرئيس رجب طيب أردوغان لولاية رئاسية جديدة، وذلك في حضور  78 مسؤولا دوليا، بينهم 21 رئيس دولة، و13 رئيس حكومة، إضافة لعدد كبير من الوزراء والسفراء "ممثلين عن بلادهم" ورؤساء منظمات ومؤسسات وتجمعات دولية المختلفة.

ويؤدي الرئيس أردوغان اليمين الدستورية في البرلمان التركي، ليبدأ مهامه في الولاية الجديدة رسمياً، عقب تسلمه وثيقة التنصيب من الرئيس المؤقت للبرلمان دولت باهتشلي.

وعقب تنصيبه، سيتوجه أردوغان لزيارة ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، في تمام الساعة 15:00، ليتوجه لاحقاً في الساعة 17:00 إلى المجمع الرئاسي للمشاركة في مراسم "بدء المهام".

وزير الخارجية السعودي البرلمان التركي الأمير فيصل بن فرحان الرئيس أردوغان أردوغان

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