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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات قطاع الدَّراسة

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر وسط الطلاب

أجرى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ بجولة تفقدية لمتابعة أعمال الامتحانات بكليات الجامعة فرع الدَّراسة.

وشملت الجولة تفقد لجان الامتحانات بكليتي: اللغة العربية، وأصول الدين، وخلال الجولة اطمأن رئيس الجامعة على سير الامتحانات، مشيدًا بالانضباط داخل اللجان، وتأكد فضيلته من وجود أستاذ المادة خلال فترة الامتحان؛ للرد على أي استفسار من الطلاب، إضافة إلى ذلك تابع وجود الإشراف الطبي على مدار فترات الامتحان المختلفة بالتنسيق مع الإدارة العامة للخدمات الطبية بالجامعة.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور صلاح عاشور، عميد كلية اللغة العربية، والدكتور علاء جانب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عيد عبد الفتاح، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصباح منصور، وكيل كلية أصول الدين.

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جامعة الأزهر رئيس جامعة الازهر الامتحانات الد راسة

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