وافدون سودانيون يشيدون بدور مصر في تسهيل الإجراءات بمعبر قسطل .. فيديو

قال محمد جمال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر قسطل البري، إن المعبر يستقبل على مدار الساعة أعدادًا كبيرة من الوافدين من السودان هربًا من النزاع المسلح، مؤكدًا أن السلطات المصرية تقدم لهم كل الخدمات.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن اليوم نشهد أعدادًا كبيرة من الوافدين السودانيين وصلوا إلى معبر قسطل وبمجرد دخولهم للمعبر تم تقديم الخدمات العاجلة لهم.

وأكد أن الدولة توفر جميع الخدمات للوافدين من السودان بداية من الخدمات الطبية متمثلة في مركز طبي يقدم الرعاية العاجلة في حالة وجود مصابين، بالإضافة إلى مضاعفة الأطقم الطبية بكل المستشفيات بمحيط معبر قسطل لاستقبال الحالات الحرجة.

كما أشار إلى أن إدارة الجوازات والهجرة تفحص الأوراق الثبوتية للوافدين، وتقدم لهم المساعدة على المستوى اللوجستي لتسهيل حركة دخولهم إلى الأراضي المصرية.

وأوضح أن الوافدين السودانيين أشادوا بالدور المصري في إنهاء وتسهيل الإجراءات وأكدوا أن كثيرًا من المرضى تلقوا الرعاية الطبية من خلال المركز الطبي التابع لوزارة الصحة المصرية والهلال الأحمر المصري.