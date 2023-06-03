تربية الأزهر أول كلية تجري اختبارات نهاية العام عبر الحاسب الآلي

عقدت كلية التربية للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، أول إختبارات إلكترونية لها.

بدوره، تابع الدكتور خالد عرفان عميد الكلية، والدكتور جمال الهواري وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والدكتور عطية السيد عبدالعال وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور إبراهيم سيد أحمد رئيس كنترول الفرقة الأولى الاختبارات الإلكترونية لطلاب الفرقة الأولى شعبة علم النفس.

وأعلنت الكلية، أنه لأول مرة ، يجري تفعيل الاختبارات الإلكترونية بالكلية، حيث أدى طلاب الفرقة الأولى شعبة علم النفس، الاختبارات اليوم على الأجهزة الإلكترونية، وسط ترحيب كبير من طلاب الكلية.

كانت كلية التربية، قد استقبلت الطلاب منذ أيام، لأداء اختبارات القرآن الكريم الشفهية، بالنظام الإلكتروني على أجهزة الحاسب الآلي، وإذا أراد أي طالب أن يتظلم من الامتحان نستطيع أن نرجع إلى التوثيق والتثبت من أحقية التظلم من عدمه.



الاختبارات الإلكترونية في جامعة الأزهر

الاختبارات الإلكترونية في جامعة الأزهر

الاختبارات الإلكترونية في جامعة الأزهر

الاختبارات الإلكترونية في جامعة الأزهر

الاختبارات الإلكترونية في جامعة الأزهر

الاختبارات الإلكترونية في جامعة الأزهر