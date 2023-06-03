الصين: ندعم حق الدول في استخدام الفضاء للأغراض السلمية "دون استثناء"

أكدت الصين، اليوم السبت، دعمها لمبدأ التعاون بين دول العالم في مجال الفضاء، وتعزيز حقها دون استثناء في استخدام الفضاء للأغراض السلمية.

وقال مندوب بكين الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، لي سونغ، في كلمة له بالأمم المتحدة: إن"الصين ملتزمة بالعمل مع دول العالم لمساعدتها في بناء مجتمع يحمل مصيرا مشتركا للبشرية في مجال الفضاء الخارجي".

وأضاف "الصين تدعم التعاون البناء بين جميع دول العالم لتعزيز حقها المتساوي في استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، وحل ومعالجة جميع القضايا المتعلقة بالأمن الفضائي، وتوفير استخدام سلمي وآمن ومستدام للفضاء".

وتابع: "إن بناء عالم أكثر أمنا وازدهارا هو رغبة قوية لدى شعوب العالم، وهي مسؤولية مشتركة بين جميع الحكومات، والمسار الصحيح للتقدم".