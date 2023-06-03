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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إجراء مهم في الأهلي قبل ساعات من نهائي أفريقيا أمام الوداد

صدى البلد

فرض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي سياجًا من السرية علي معسكره المغلق قبل 24 ساعة فقط من مواجهة الوداد البيضاوي المغربي المقرر لها التاسعة من مساء غد بإستاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ودخل الفريق المعسكر في معسكر مغلق مساء أمس عقب خوض المران الرئيسي بإستاد مختار التتش حيث اختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني قائمة اللاعبين لمواجهة بطل المغرب، وسمح كولر لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من مران الأمس طبقاً لتعليمات الإتحاد الأفريقي لكرة القدم فيما أغلق باقي المران والذي طبق فيه خطته لتلك المواجهة.

الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى الوداد البيضاوي المغربي باستاد القاهرة دوري ابطال افريقيا باستاد مختار التتش

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