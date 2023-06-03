شعبة المستوردين : انخفاض وشيك في أسعار الزيوت بمصر

أكد متى بشاي عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أنه هناك انخفاض في سعر الزيت عالميا بنسبة 8.5 % لأن زيت النخيل وفول الصويا انخفضت أسعارها عالميا .



وقال متى بشاي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نستورد 95 % من استخدامنا من الزيوت ومصر تنتج 5 % فقط ".

وأضاف عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية:" عندما زاد سعر الزيت في العالم ارتفاع سعر الزيت في مصر بشكل كبير لأننا لا ننتج الزيت في مصر ".

وتابع متى بشاي:" من الوارد أن يكون هناك انخفاض في المستقبل القريب في الزيوت وذلك بسبب انخفاض أسعار الصويا والنخيل في الخارج ".

واكمل بشاي :" في الفترة المقبلة سوف تجد عروضا وتخفيضات على أسعار الزيوت في مختلف أنحاء الجمهورية".