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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

انخفاض أسعار الزيت والأرز.. مفاجأة بشأن 4 سلع أساسية بعد زيادة المعروض

السلع
السلع

تبذل الدولة جهودا كبيرة، بهدف تخفيف أثار الأزمة الاقتصادية العالمية، بسبب تداعيات فيروس كورونا، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، خاصة بعدما أدت هذه الأزمات إلى نقص المعروض العالمي من المواد الغذائية، ما تسبب في ارتفاع أسعار السلع، ولذلك تسعى الدولة من خلال أجهزتها المختلفة لتوفير معروض كبير من السلع الأساسية، وطرحه بأسعار مخفضة، سواء من خلال وزارة التموين والمنافذ الخاصة بها، أو منافذ وزارة الزراعة، والدخلية والقوات المسلحة، لتوفير السلع الضرورية، ومنع حدوث أزمات أو نقص، مع توفير مخزون استراتيجي آمن من كل سلعة.

الحرب أثرت على ارتفاع الأسعار

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير على أسعار الحبوب والذرة والزيوت النباتية، موضحا أن هناك جهودا كبيرة لكبح جماح التضخم الذي 80% من أسبابه خارجية و20% منه عوامل داخلية على رأسها الدولار.

وأشار الوزير، في تصريحات صحفية إلى الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الأساسية منذ أزمة فيروس كورونا، ما أدى إلى مشاكل في النقل واللوجيستيات والتخزين، ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية ، ومنذ ذلك الحين ولم تشهد الأسواق استقرارا.

انخفاض أسعار 4 سلع أساسية

في هذا الصدد، قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة، بغرفة الإسكندرية التجارية، إن السوق المحلي، يشهد حالة من الاستقرار في الأسعار خلال الفترة الماضية، فقد شهدنا انخفاض أسعار السلع، بسبب زيادة المعروض، وتراجع الطلب على السلع الاستراتيجية، موضحا أن أهم السلع التي تراجعت أسعارها في الأسواق هي السلع التالية:

  • الدقيق.
  • الفول.
  • الزيت.
  • الأرز.

وأضاف المنوفي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن سبب انخفاض أسعار هذه السلع، هو زيادة المعروض، وقلة الطلب، خاصة وأن المواطنين، تعرضوا لزيادة إنفاق خلال الفترة الماضية بشهر رمضان، والذي يزيد في الإنفاق أضعافا عن الأيام العادية، وتبع ذلك أيضا أيام العيد، ثم امتحانات آخر العام، وبالتالي أدت كل تلك العوامل، لتراجع الطلب حاليا، ووفرة السلع بشكل كبير.

الدقيق والأرز والفول.. شعبة المواد الغذائية: تراجع أسعار عدد من السلع

وزير التموين: الحرب الروسية وحركة الدولار يتحكمان في أسعار السلع محليا

تراجع أسعار الأرز والدقيق والزيت

وعن أسعار السلع، أوضح المنوفي أنها تراجعت كالتالي:

  • تراجع سعر طن الدقيق ليسجل 14400 جنيه، بسبب ارتفاع المعروض بعد حصاد القمح، وبالتالي سجلت أسعار الدقيق تراجع بنحو 500 جنيها للطن، بنسبة تتراوح بين 24%، و27% مع بداية الأسبوع الثاني من مايو، حيث انخفض سعر طن الدقيق استخراج  24%، بنحو 500 جنيه، ليسجل نحو 14500 جنيه، كما تراجع سعر طن الدقيق 27%، إلى 14800 جنيه.
  • انخفاض سعر الأرز إلى 27500 جنيه للطن، وانخفضت سعر الأرز المعبأ في الأسواق بنسبة 1.43%  بقيمة  38 قرشا، ليصل سعر الكيلو إلى مستوى 26.14 جنيه في الأسواق.
  • انخفضت سعر الفول المعبأ بنحو 0.91%  ليصل سعر الكيلو إلى  36.12 جنيه.
  • سجل زيت العباد تراجعا بنحو 2.12% أو 1.35 جنيه، ليصل سعر الكيلو إلى 62.4 جنيه.

وشدد المنوفي، على توافر جميع السلع بكميات كبيرة بالأسواق، ولايوجد نقص في أي سلعة، وهناك متابعة مستمرة للأسواق للتأكد من توافر السلع بالأسعار المعلنة و عدم قيام أي تاجر بحجب السلع للتلاعب في أسعارها أو تعطيش السوق.

جهود الدولة في خفض أسعار السلع

من جانبه، قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن جميع المبادرات التي تقوم بها الدولة، تستهدف حصول المواطن على جميع السلع الغذائية بأسعار مناسبة، ورفع العناء عن المواطنين، موضحا أن المبادرات مثل كلنا واحد وغيرها انتشرت بشكل كبير، بهدف زيادة المعروض من السلع، حيث تعمل الدولة على عدم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد في تصريحات سابقة ، على أهمية استمرار جهود توفير السلع وضبط الأسعار، والتعاون والتنسيق بين كافة أجهزة وجهات الدولة المعنية، لتلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من تلك السلع، لافتا إلى التوجيهات المستمرة الرئيس السيسي، بالعمل على توفير مختلف السلع والمواد الغذائية بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، والتوسع فى إقامة المزيد من المعارض والمنافذ على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب تفعيل عمل اللجنة الوزارية العليا المعنية بتوفير السلع بالأسواق وضبط أسعارها.

تفاصيل انخفاض أسعار السلع الغذائية منذ بداية شهر رمضان

أستاذ اقتصاد تتوقع انخفاض أسعار بعض السلع في رمضان

كما واتخذت الدولة في هذا الإطار جهودا كبيرا، من أهمها ضرورة الإعلان عن الأسعار بشكل واضح على جميع أسعار السلع في المحلات التجارية، إضافة إلى العمل الإفراج عن السلع في الموانئ، وتأمين مخزون استراتيجي من كل سلعة.

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