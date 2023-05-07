وزارة الزراعة تزف بشرى سارة بشأن الأرز

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن موسم زراعة الأرز سيبدأ في منتصف مايو الجاري، موضحا أن الأرز السوبر من الأصناف المبشرة خلال الموسم الجديد خاصة الأصناف مثل سوبر 300 وغيرها.

وأوضح فهيم، في تصريحات له غبر "فيسبوك" ، أن أصناف السوبر تتميز بوفرة إنتاجية الفدان بجانب جودتها وقلة استهلاكها للمياه، حيث يوفر هذا الصنف ثلث المياه التي تستهلكها أصناف الأرز التقليدية، كما أنه يتحمل العطش لمدة تصل من 8 أيام إلى 12 يوما، بينما لا تستطيع الأصناف العادية الاستمرار في الحياة دون ماء.

وقال " رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة " إن الصنف سخا سوبر 300 يزيد طوله وفترة نموه إلى 137 يوما عند زراعته في الأسبوع الأخير من أبريل، بينما يقل طوله وفترة نموه إلى 128 عند زراعته في منتصف مايو، موضحا أنه تصل فترة نموه إلى 115 يوما عند زراعته أوائل يونيو.

الأرز السوبر

ولفت إلى أن الأرز السوبر يتم زراعته كصنف متفوق محصوليًا في النصف الثاني من شهر مايو وحتى منتصف يونيو لتقليل فترة النمو، كما يمكن زراعته في المناطق التي تزرع برسيم رباية أو محاصيل الخضر أو مكان ذرة سيلاج مبكر للحصول على ربح محصولين فى موسم صيفي واحد.

وأكد الدكتور فهيم، أن صنف الأرز سوبر 300 يحتاج إلى 100 كجم يوريا أو 200 سلفات نشادر/ فدان، ويتحمل العطش لفترات طويلة حتى 12 يوما فهو أرز جاف.