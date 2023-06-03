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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد القبض عليها| قصة طالبة بالإعدادية دخلت امتحان الثانوي التجاري بدلًا من شقيقتها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة ، آخر أخبار قصة طالبة إعدادي دخلت امتحان الثانوي التجاري بدلًا من شقيقتها بمحافظة الجيزة .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد التفاصيل الكاملة لـ قصة طالبة إعدادي دخلت امتحان الثانوي التجاري بدلًا من شقيقتها 

قصة طالبة إعدادي دخلت امتحان الثانوي التجاري بدلًا من شقيقتها ، هي قصة اصبحت محل حديث واهتمام رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة ، وتعود بدايتها إلى ما يلي :

كان قد ورد بلاغا من إدارة كرداسة التعليمية، أفاد بإنتحال طالبة إعدادي تدرس بالصفة الثالث الإعدادي تبلغ من العمر 15 عاما، صفة شقيقتها طالبة الدبلومات الفنية 2023 التي تدرس بالصف الثالث الثانوي التجاري والتي تبلغ من العمر 18 عاما ، وذلك لأداء إمتحان مادة قوانين العمل والتأمينات الإجتماعية في إحدى لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بدلا منها.

وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية في الجيزة، وتم القبض على الطالبة التي تدرس بالصف الثالث الإعدادي، وذلك لإتهامها بأداء إمتحان الصف الثالث الثانوي التجاري بدلا من شقيقتها في كرداسة.

وقامت الأجهزة الأمنية في الجيزة بمواجهة الطالبة التي تم ضبها، بتفاصيل قصة دخولها امتحان الثانوي التجاري بدلًا من شقيقتها 

وبالفعل أقرت الطالبة أمام الأجهزة الأمنية، بأنها طالبة في الصف الثالث الإعدادي، مؤكدةً أنها بالفعل قامت بإنتحال صفة شقيقتها وأداء إمتحان مادة قوانين العمل والتأمينات الإجتماعية بدلا منها في لجنة مدرسة التجارة الثانوية بنات.

 وبناءا على ذلك تم اثبات اعترافات طالبة الصف الثالث الاعدادي المضبوطة، في المحضر الخاص بالواقعة وجرى إستكمال الإجراءات القانونية.

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