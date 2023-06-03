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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تضغط على بايدن لمنع استئناف المحادثات مع إيران بشأن النووي

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

ذكرت قناة عبرية رسمية، عن أن إسرائيل تحاول ممارسة ضغوط على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للحيلولة دون استئاف المحادثات مع إيران حول برنامجها النووي.

وبحسب قناة "كان" التابعة لهيئة البث الاسرائيلي: "تواصل إسرائيل إبلاغ الولايات المتحدة بأنها قلقة بشأن الملف النووي الإيراني".

وأوضحت أنه "بسبب التقديرات الأولية بأن واشنطن ترغب في العودة إلى مسار المحادثات مع إيران، تضغط المنظومة الأمنية الإسرائيلية من أجل عقد منتدى استراتيجي حول إيران مع الولايات المتحدة".

وقالت إن الحديث يدور عن اجتماع استراتيجي موسع يرأسه مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، ويضم مجموعة كبيرة من قادة الأجهزة الأمنية بما في ذلك من الجيش الإسرائيلي والموساد للحديث عن المسألة الإيرانية.

وبحسب القناة فإن عزم اسرائيل الضغط على واشنطن يأتي عقب اللقاء الذي جمع أمس في واشنطن سوليفان بكل من هنغبي ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون درمير.

وتقول إسرائيل إن إيران تحث الخطى نحو إنتاج أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران وتقول إن برنامجها النووي مصمم لأغراض سليمة بما في ذلك توليد الكهرباء.

 

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