ورشة عمل لذوي الهمم بجامعة المنصورة للتعريف بمنح هيئة فولبرايت

أقيمت ورشة عمل لذوي الهمم من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة والطلاب والعاملين بالجامعة تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب وإشراف الدكتور نيفين عبد الخالق مدير مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة و د. سارة زيدان نائب مدير المركز بالتعاون مع مكتب العلاقات الدولية بإشراف الدكتور محمد الرفاعي وذلك لتعريفهم بالمنح التى تقدمها هيئة فولبرايت وكيفية التقديم بإلإضافة إلى ورشة عمل حول المهارات الحياتية والتقنيات المساعدة وكيفية اداء الحياة اليومية باستقلالية.

وذلك بحضور فريد تادروس، فريق التسويق والاتصالات بهيئة فولبرايت مصر وعبد العظيم محمود ، مندوب وزارة التعليم العالي.

وقام بتقديم الورشة دكتور ابراهيم عمارة، محاضر بجامعة طنطا و خريج منح هيئة فولبرايت والمستشار بالهيئة لمبادرة الادماج والاتاحة.



و قام آسر هاني مساعد مدير برامج بهيئة فولبرايت مصر بشرح كافة المنح المقدمه بهيئة فولبرايت وقد اثني الطلاب علي ورشه العمل التي ستكون بداية للعديد منهم للسفر لاستكمال دراسته بالخارج.