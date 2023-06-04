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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعرف على توصيات اقتصادية الشيوخ في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بمجلس الشيوخ، في تقريرها، عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، والتأشيرات العامة المرافقة له، بعدد من التوصيات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وجاءت توصيات اللجنة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقا ما جاء بالتقرير المقدم منها متمثلة في ضرورة الاستمرار في التحول الرقمى بالجهات الحكومية المختلفة، وبناء الكوادر من خلال البرامج التدريبية المختلفة التي تتيحها الوزارة بجهاتها عبر مبادرة بناة مصر الرقمية ومبادرة أشبال مصر الموجهة لطلبة المدارس فى المرحلتين الإعدادية والثانوية، وأخيرا المبادرة التي تعتزم الوزارة إطلاقها وهى مبادرة براعم مصر الرقمية التى تستهدف الطلاب من الصف الرابع الابتدائي.


وأشارت اللجنة، إلي رغبتها  في التعرف على خطة الوزارة للاستفادة من المتدربين وخطط استغلالهم لخدمة الاقتصاد القومى والاخذ بالتجارب الدولية في هذا الشأن.

وأوصت اللجنة بالتوسع في إنشاء مراكز التعهيد ومراكز البيانات خطوة على الطريق الصحيح لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في القطاع، وزيادة الصادرات الرقمية، حيث يمكن أن يحقق قطاع الاتصالات دفعة كبيرة للصادرات المصرية وجذب تدفقات العملة الصعبة.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجنة الشئون المالية تكنولوجيا المعلومات خطة التنمية الاقتصادية الاقتصاد القومي

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