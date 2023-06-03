أقصر مباراة في مصر| حكاية ماتش انتهي بعد 12 دقيقة فقط في الدوري.. تفاصيل ساخرة

ألغيت مباراة في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم أمس الجمعة، وذلك بعد مرور 12 دقيقة فقط من البداية، بسبب عدم توافر العدد القانوني من لاعبي فريق الإعلاميين أمام منافسه الترسانة.



ودخل "فريق الإعلاميين"، المباراة بثمانية لاعبين فقط بسبب رفض الآخرين المشاركة بداعي عدم حصولهم على مستحقاتهم وتأكد الهبوط.

هدفين في أول 10 دقائق

وبينما كان الترسانة يسجل هدفين في العشر دقائق الأولى، سقط العديد من لاعبي الإعلاميين بداعي الإصابة، مما أدى إلى عدم تمكنهم من استكمال المباراة بالعدد القانوني من اللاعبين.

وبما أنه لا يمكن لفريق الكرة أن يلعب بأقل من سبعة لاعبين في أرض الملعب، فتم إلغاء المباراة.



أزمات مالية يعاني منها النادي

ويأتي هذا الحدث في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي، والتي أثرت على أداء الفريق ونتائجه في المسابقة.

وتعتبر هذه الحادثة بمثابة تحذير للأندية الرياضية لحل الخلافات المالية بين اللاعبين والإدارة بشكل سريع وفعال، حتى لا يؤثر ذلك على سير المباريات ويتسبب في إلغاءها.

ونقلت تقارير عن فرج الجمل عضو مجلس إدارة الإعلاميين، قوله: الفريق لم ينسحب واحتراما لاتحاد الكرة قررنا المشاركة بثمانية لاعبين وبدون حارس، كما شارك البعض رغم إصابتهم.

وأضاف: اشتكى بعض اللاعبين من الإصابة وعدم قدرتهم على استكمال المباراة، ليقرر الحكم إلغاء المباراة لعدم التكافؤ.

ويتذيل "الإعلاميين" المجموعة الثانية في دوري الدرجة الثانية قبل جولتين من نهاية المسابقة.



رئيس النادي: لم يكن معي سوى 8 لاعبين

وتحدث رئيس نادي الإعلاميين، طارق الشرباصي، عن سبب إلغاء مباراتهم أمام نظيرهم الترسانة ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى عقب مرور 12 دقيقة من بدايتها.

وقال الشرباصي: "لم ننسحب من المباراة، كيف ننسحب وشاركنا في المباراة وكانت النتيجة 2-0 كل ماحدث إن لاعبي فريقي لم يتواجدوا ولم يكن معي سوى 8 لاعبين ولا يوجد بدلاء عند إصابة لاعبي فريقي”.

وأوضح رئيس نادي الإعلاميين أن لاعبي فريقه حصلوا على 80% من مستحقاتهم في الموسم، مضيفًا: "يريدون الحصول قبل المباراة على باق مستحقاتهم بعدما هبطوا بالفريق فلماذا تريدونها قبل اللقاء وتم تقديم شكوى لاتحاد الكرة”.

ورفع فريق الترسانة رصيده بعد حصوله على نقاط المباراة للنقطة 44 في المركز السادس، فيما يتذيل الإعلاميين الترتيب برصيد 10 نقاط.